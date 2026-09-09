El Museo de Belas Artes de A Coruña incorpora una tabla flamenca del siglo XVI que fue exportada ilegalmente a Italia

El Museo de Belas Artes de A Coruña ha recuperado una tabla flamenca del siglo XVI. La pieza pictórica, que representa a la Virgen con el Niño, Santa Ana y San José, fue recuperada en el marco de la Operación Altapiece tras haber sido objeto de tráfico ilícito y exportada clandestinamente fuera del territorio nacional.

La directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert de León, ha presentado la obra junto al director general de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, en un acto celebrado este miércoles en el museo, donde también han estado presentes representantes de la Guardia Civil.

La recuperación de la pieza, que pasa a formar parte de la colección permanente de la institución, tiene su origen en las investigaciones desarrolladas de manera conjunta por la Guardia Civil, el Ministerio de Cultura y el Arma de Carabinieri de Italia. Las pesquisas policiales se iniciaron tras detectarse la salida no autorizada de un importante conjunto artístico, entre los que se encontraban tablas renacentistas o creaciones atribuidas a Amadeo Modigliani o Brueghel, radicado originariamente en una vivienda del término municipal de Marbella, en la provincia de Málaga. Los bienes, de acreditado valor para el patrimonio histórico español, fueron exportados a territorio italiano sin los preceptivos permisos administrativos. Sobre varias de estas piezas pesaba además la denegación expresa de las licencias de exportación por parte de los organismos competentes, dada su significación cultural y necesidad de tutela en España.

La colaboración entre las instituciones de ambos países permitió localizar los bienes en galerías de arte y domicilios particulares en diversas ciudades italianas, y rastrear el destino de otros ya vendidos y exportados desde Italia a otros países. Así, los agentes lograron intervenir más de 60 bienes exportados de forma fraudulenta.

Los bienes, que desde el momento en que son ilegalmente exportados pasan a ser parte del patrimonio cultural del Estado, han sido asignados por el Ministerio de Cultura a museos estatales ubicados en diferentes ciudades: el Museo de León, el Museo de Málaga, el Museo de Bellas Artes de Valencia, el Museo Nacional de Escultura en Valladolid, así como el Museo Reina Sofía, el Museo Nacional de Antropología o el Museo Nacional de Artes Decorativas, situados estos últimos en Madrid.

La tabla de la Virgen con el Niño, Santa Ana y San José fue adscrita al Museo de Belas Artes de A Coruña en la 97ª reunión del Consejo de Patrimonio Histórico celebrada en Roma en octubre de 2025. En este órgano colegiado participan todos los responsables en materia de patrimonio cultural de todas las comunidades autónomas y el Estado.

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La pieza, atribuida a un pintor flamenco anónimo, probablemente de la escuela de Amberes, fue realizada a principios del siglo XVI y destaca por su buen estado de conservación.