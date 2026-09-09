El PP llevará al pleno de A Coruña la limpieza viaria y los problemas de movilidad

El portavoz municipal del PP y candidato a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha registrado dos mociones con medidas sobre la limpieza de los barrios y los problemas de movilidad que llevará al pleno de este jueves, en el que se debatirán cuestiones sobre la “suciedad persistente” de la ciudad. El PP llama la atención sobre los “enseres que se acumulan junto a contenedores durante días”, la “maleza sin controlar” y las “aceras rotas y mobiliario urbano que tardan semanas en repararse”. El grupo municipal recuerda que el contrato de limpieza viaria asciende a 15 millones de euros anuales y denuncia su “ineficiente” gestión por parte del Gobierno local. “La adjudicación del contrato para la recogida de residuos de 2020 fue anulada en 2024 por el Tribunal Superior de Xustiza y dos años después, sigue sin contrato”, comenta Miguel Lorenzo, que aboga por poner en marcha un plan extraordinario de Limpieza y Mantenimiento Urbano en los barrios, un plan específico de retirada de residuos voluminosos y por realizar una auditoría del cumplimiento de los contratos de limpieza viaria y recogida de residuos.

Sobre la movilidad, el PP alerta de que cada vez se registran mayores retenciones de tráfico en las entradas de la ciudad, se ralentiza la circulación interna y se reducen más plazas de estacionamiento. Achaca los problemas a la falta de planificación del Gobierno local, lo que complica la comodidad de los peatones y conductores. La moción del PP insta a redactar un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), mejorar la planificación de las infraestructuras que afecten al tráfico, buscar ubicación para nuevos aparcamientos, así como a elaborar campañas de concienciación de seguridad vial que tengan en cuenta las nuevas formas de movilidad y los problemas en vías en construcción como ocurre en el entorno de Correos con la nueva parada del bus.