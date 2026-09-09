Rey defiende que A Coruña tuvo sus "mellores cifras históricas" de turistas en agosto, con 850.000 visitantes y 225.000 personas que vieron el eclipse
El Ayuntamiento afirma que los eventos culturales o de ocio que organizó o patrocinó durante el verano sumaron cerca de 1,6 millones de asistentes, una "cifra récord"
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, realizó este miércoles balance del sector turístico en el verano, tras el ciclo de fiestas de verano que acabó el fin de semana con el Flores Rock y el Recorda Fest. "Consolidamos neste 2026 os niveis que se acabaron o verán pasado, que xa foron especialmente elevado", señaló, y afirmó que "Lideramos a ocupación hoteleira entre as cidades galegas", con un 84,37% de ocupación en junio y julio, unos 106.000 viajeros alojados y 220.000 pernoctas. En el primer parámetro, defendió la regidora, se produjo el único incremento en las ciudades gallegas, y en el segundo hubo "un comportamento prácticamente estable". En agosto, "o punto álxido do verán", se alcanzaron unas 850.000 personas, "mais esas 225.000 que escolleron a cidade para ver o eclipse o 12 de agosto". "Son as mellores cifras históricas da historia da cidade neste período", remarcó.
La ocupación de los hoteles subió al 99% en el eclipse, que transcurrió sin incidentes, y "viñeron en torno a 15.000 persoas a pasar o día que estaban en cruceiros", con un aumento de transacciones bancarias. "Pero á marxe da eclipse se aumentaron os asistentes a eventos nun 7% por esa excelente programación cultural e de ocio que se traballou dende o Concello, dende a Praza de María Pita, a todos os barrios e para todos os públicos", de acuerdo con Rey. "Prácticamente, un millón seiscentas mil persoas participaron en eventos culturais e de ocio organizados ou patrocinados polo Concello da Coruña nos meses de xuño, xullo e agosto, unha cifra récord", defendió la regidora, reivindicó el trabajo del Ayuntamiento y el sector para promocionar un turismo reforzado "cos novos destinos nacionais dende Alvedro e os internacionais que se sumarán nas vindeiras semanas". "O tráfico de cruzeiros reforzou tamén o papel da cidade como destino turístico internacional. Tivemos entre xoño e agosto 55 escalas, máis que o verán anterior, e tamén máis pasaxeiros que o verán anterior, en torno a un 15% máis", insistió.
En cuanto a la Torre de Hércules, "mantivo a súa capacidade de atracción", y las oficinas de turismo "atenderon a 10.000 persoas máis, chegando casi ás 38.000". El turismo nacional está ldierado por Madrid, y a nivel internacional por el Reino Unido, seguido por Francia, Alemania y Portugal. La alcaldesa argumentó que con la tasa turística "non se disuadiu a ninguén de vir á Coruña, senon todo o contrario", y que permitió mejorar muchos servicios. Para los "profetas do Apocalipse" señaló que "esta profecía non se cumpliu, como tantas outras". "A Coruña é o gran polo turístico de Galicia, e un dos máis importantes do noroeste", remachó.
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