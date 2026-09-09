Seis condenados a cárcel y 940.000 euros en multas tras la caída de la red que distribuía droga en una floristería del Orzán de A Coruña: les pedían "pimientos" y "caramelitos"

Sentencias de cárcel para seis personas, que suman 24 años y medio de condena, y unos 940.000 euros en multas. Este es el balance del juicio contra la red criminal que distribuía droga y tenía como base una floristería de la zona del Orzán, en A Coruña, por el que la Audiencia Provincial ha condenado a los dos líderes de la trama, tres de sus colaboradores y un trabajor de la tienda, que también traficaba pero al que no se considera parte del grupo.

La trama cayó por una investigación policial que constató que, desde al menos mayo de 2021, un trabajador de la floristería vendía marihuana y resina de cannabis en el establecimiento y en su vivienda, situada encima de este. Entre las llamadas interceptadas, la de un cliente que le pedía que le trajera "los pimientos". Cuando los agentes entraron en su casa, en noviembre, encontraron droga, parte de ella en una caja fuerte, y 30 plantas de marihuana en un armario. Entre la droga que cultivó, entregó a terceros o tenía almacenada supera los 2,1 kilos de resina de cannabis y marihuana.

Cultivo y distribución

A raíz de esta investigación, los policías averiguaron las actividades ilícitas del propietario de la floristería, conocido como el Futbolista, que también tenía una plantación de marihuana en Sésamo (Culleredo), y de un hombre apodado el Cerilla. Estos, según los hechos probados, eran los cabecillas de una red de distribución de droga que tenía otros tres integrantes. Un hombre se dedicaba a la distribución al por menor, y otras dos mujeres, una de ellas la pareja del titular de la floristería, hacían tareas auxiliares. Entre las llamadas incautadas al Cerilla hay una en la que una mujer le pedía "un par de porritos", a lo que esto le respondió que se los darían sin problemas. En otra ocasión le pidieron "unos caramelitos de aquellos".

Las intervenciones en los domicilios de los cabecillas de la trama arrojaron, junto con efectos empleados en la distribución de estupefacientes y balas de 9 milímetros, una importante cantidad de drogas, desde marihuana y resina de cannabis a cocaína, ketamina, psicolina y MDMA. Las substancias incautadas en el domicilio del Cerilla sumaron cerca de 187.000 euros, y las que se encontraron en la casa de El Fubolista y su pareja unos 18.400.

Actividad concertada

La Audiencia Provincial considera que la trama era un "grupo criminal", pues tenían una actividad "continua", con una planificación concreta, y carga las principales penas sobre los dos cabecillas. El Futbolista resultó condenado a siete años y nueve meses de prisión por tráfico de drogas y pertenencia a la organización delictiva, así como a una multa de unos 460.600 euros. Aunque reconoció que traficaba con hachís, negó los hechos relacionados con la ocupación de MDMA y la venta de cocaína, pero la Audiencia Provincial ve "acreditada su participación" en la red.

El Cerilla solo reconoció que había pequeñas ventas, y que le pagaban por almacenar droga, pero la Audiencia Provincial señala que se le interceptaron múltiples conversaciones sobre venta de drogas y otras en las que habla de quedar con el Futbolista, por lo que considera que tiene un papel relevante. Lo condena a seis años y nueve meses de prisión, así como a una multa de unos 436.000 euros.

Sin atenuante por adicción

Los otros tres participantes en la red recibieron condenas de tres años de prisión en cada caso, y multas que van de unos 2.450 euros a 17.400. La pareja de el Futbolista admitió que colaboraba en la venta de substancias estupefacientes y otra mujer que formaba parte de la trama, en cuyo domicilio también se incautó droga, reconoció que había trabajado con el Cerilla en múltiples ocasiones. El quinto hombre que participaba en la trama, que distribuía droga y en cuya casa se incautaron anfetaminas y cannabis, reconoció el relato de hechos de la Fiscalía. En cuando al trabajador de la floristería, resulta condenado a un año de prisión y multa de unos 12.850 euros por un delito contra la salud pública, pero no se le considera parte de la trama.

Todos los implicados alegaron que eran toxicómanos, algo que en algunos casos está demostrado y en otros no. Pero incluso en los casos en los que queda demostrado la Audiencia Provincial no lo considera como atenuante. Según indica para el caso del Futbolista, para que se rebaje la pena por este motivo hay que demostrar que el delito se cometió para aplacar la adicción, y la cantidad de droga que manejaba indica que había un "ánimo de lucro" más allá de esto.