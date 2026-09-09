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A la venta los vuelos de Volotea desde Alvedro a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante

El regreso de esta aerolínea a A Coruña está fijado para el 6 de noviembre

Hay billetes disponibles en su web a partir de 19 euros

Avión de Volotea en Alvedro

Avión de Volotea en Alvedro / Carlos Pardellas

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Ana Carro

A Coruña

Volotea ya ha abierto la venta de los billetes para las nuevas rutas nacionales del aeropuerto de Alvedro, en A Coruña: Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante.

El regreso de esta compañía a Alvedro está fijado para el 6 de noviembre. Ese día empezarán las conexiones con Valencia, Málaga y Bilbao. En lso tres casos, estos aviones operarán los lunes y los viernes.

El 7 de noviembre se recuperará el histórico enlace a Sevilla, que estará disponible los martes y los sábados. La última ruta en activarse en A Coruña será la de Alicante, que empezará a funcionar el 2 de diciembre con vuelos los miércoles y domingos.

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En la página web de Volotea se pueden conseguir billetes por 19 euros por trayecto, pero también los hay que superan los 100 euros en marzo.

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