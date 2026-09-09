La Xunta acuerda paralizar las obras de retirada de amianto en el instituto Zalaeta de A Coruña
La subdirectora xeral de Construcións e Equipamentos asegura que los trabajos ejecutados hasta la fecha cuentan con la aprobación del ISSGA
La Xunta ha emitido este miércoles un informe sobre el estado de las obras en el IES Ramón Menendez Pidal de A Coruña que han motivado la movilización de padres, profesores y alumnos del centro en el inicio del curso escolar.
En un comunicado enviado al instituto esta mañana, la subdirectora xeral de Construcións e Equipamentos, Rosa María Soñora Luna, asegura que las obras de sustitución de la cubierta que afectan a los trabajos con amianto se han llevado a cabo siguiendo el plan de trabajo de riesgo de amianto presentado por la empresa, que cuenta con la aprobación del ISSGA del 22 de junio de 2026.
Tras las reuniones mantenidas con la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud, con la empresa y, a petición de la dirección del centro, la Xunta anuncia la decisión de no retomar las tareas con amianto que no hayan finalizado hasta no contar con la aprobación de la modificación del plan trabajo.
La Consellería de Educación asegura que el resto de las actuaciones continuarán según las “estrictas” medidas de seguridad y "se compatibilizarán" con la actividad lectiva en coordinación con la dirección del centro.
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