La Xunta tramita los nuevos corredores de los buses hacia la intermodal con las compañías operadoras

La puesta en marcha de la nueva estación de autobuses de A Coruña entra en cuenta atrás. Aunque la fecha concreta de inauguración todavía esté en el aire, hace solo cuatro días la Xunta formalizaba la elección de una filial de Monbús para gestionar el funcionamiento diario de la terminal de A Sardiñeira. Paralelamente, ha diseñado cuáles serán los nuevos trayectos que harán en la ciudad las casi 200.000 expediciones que se prevén al año. En estos momentos, la Consellería de Presidencia está "comenzando a tramitar" los expedientes de las modificaciones de las líneas con las compañías que las operan, lo que incluye tanto su nuevo trazado, como las paradas que harán dentro de la ciudad.

El proyecto de explotación de la nueva estación calcula que pasarán por sus dársenas y sus instalaciones más de tres millones de viajeros, a los que hay que sumar la previsión de otros 200.000 pasajeros estatales, internacionales y discrecionales. Esto supone entre 500 y 600 expediciones diarias: 180.000 expediciones anuales y 17.000 expediciones estatales, internacionales y discrecionales, que necesitan un nuevo mapa para circular y recoger y dejar viajeros con la mudanza de A Cubela a Os Mallos.

Una vez definidos los corredores para los autobuses, explican fuentes autonómicas, se abrirá un plazo de alegaciones para que las compañías y otros interesados puedan realizar aportaciones y la Xunta podrá cerrar las modificaciones y los recorridos, que declina hacer públicos por el momento. Por A Pasaxe seguirán arribando los autobuses procedentes de Culleredo, Oleiros, Cambre y Sada. También los autocares de Betanzos y Ferrol con parada en los centros hospitalarios de la ciudad. Aunque se modifique parte del trayecto, fuentes autonómicas confirman que los intercambiadores de A Gaiteira y Os Castros no desaparecerán, se reorganizarán "por otro recorrido", pero "continuarán atendidos". Las líneas desde Arteixo y las comarcas de Bergantiños y A Costa da Morte , que llegan actualmente por la avenida de Arteixo, tienen un acceso más natural a la estación gracias a la reordenación del tráfico en el entorno y la nueva calle que ha habilitado el Concello de A Coruña para que los autocares puedan entrar directamente a la avenida de A Sardiñeira.

Las novedades se han consultado con el Concello, a través de cinco reuniones técnicas entre mayo de 2025 y abril de 2026, pero "la decisión final es de la Xunta", según recuerda el Concello, que asegura que le han ofrecido toda su "cooperación" y analizarán "las nuevas solicitudes que le hagan llegar". La Xunta evaluó diferentes alternativas "con el fin de facilitar a los usuarios el acceso a la red desde distintos puntos de la ciudad", incluidas la creación de nuevas paradas, especialmente aquellas próximas a la estación que queda sin uso, "con el propósito de evitar modificaciones en los recorridos que pudiesen incrementar los tiempos de viajes" y los desplazamientos de los usuarios.

Nueva parada frente al parque de Oza

En ese sentido, la Consellería ha solicitado un nuevo apeadero en la ronda de Outeiro, en el número 95, a la altura del parque de Oza y frente al colegio san Francisco Javier. Está a 300 metros de las antiguas instalaciones, “por lo que su posición resulta más próxima para las zonas de Elviña y Monelos que la propia terminal actual”.

Noticias relacionadas

En la comunicación que ha enviado al Concello de A Coruña, el Gobierno autonómico defiende que en la zona no existe un área habilitada como parada, sino una zona de aparcamiento de carga y descarga. Instan a A Coruña a hacer la habilitación necesaria y asumir la instalación de una marquesina “debido a la concentración de personas en hora punta”. Será una parada solo de subida de viajeros, que beneficiaría a los vecinos y trabajadores de Elviña y Monelos, incluida toda la plantilla de Nuevos Ministerios. El Concello coruñés tiene ahora un plazo para presentar una o varias alternativas “que justifiquen el mantenimiento de una análoga o mejor funcionalidad para las personas usuarias”. Analizadas las alegaciones, se resolverá el establecimiento del nuevo apeadero.