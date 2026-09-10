A Falperra se viste de gala: "La fiesta es por y para el barrio"

Las fiestas de A Falperra regresan un año más a las calles de este barrio de A Coruña. La celebración durará desde este sábado 12 al domingo 13 de septiembre en la calle industrial, frente al parque de Santa Margarita. Se podrá disfrutar de música y baile en directo, puestos de artesanía, juegos infantiles y de la XII edición del Día do Comercio na Rúa.

La festividad dará comienzo con el pregón de Pura, antigua dueña de la pastelería La Vienesa. "Pura es una persona que estuvo en el barrio media vida, casi 30 años. La gente se reunía en la pastelería a charlar y a comprar algún que otro dulce. Al final, era una tienda de cercanía y nosotros apoyamos el comercio local", explica el presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de A Falperra Jaime Suárez. La Vienesa cerró a finales de mayo de este año. "Fue una persona a la que vimos trabajar duramente y que salió adelante. En la comisión decidimos proponerle dar el pregón, la animamos y aceptó", comenta Suárez.

"Por y para el barrio"

Desde la Asociación de Vecinos ya están poniendo a punto todos los preparativos para el fin de semana. "Hay novedades importantes, sobre todo de temas de artesanía. La gente está muy ilusionada, tanto los vecinos como los que vienen de fuera. Esto también visibiliza el comercio local", señala Suárez. Desde hace 12 años celebran el Día do Comercio na Rúa. "Es un día muy importante para nosotros. Contamos con la participación de muchos comercios y cada vez quiere participar más gente, pero ahora mismo el sitio es el que es, tenemos a 32 comercios y no contamos con más espacio", dice el presidente de la Asociación. Esta acción sirve para que los comercios se den a conocer y lleguen a más personas. "Siempre invitamos a la gente a que se dé una vuelta por aquí y vea los distintos stands", señala. Los puestos que más destacan son los artesanales. "Hay muchos artistas, y la verdad es que hacen cosas muy interesantes y dignas de ver", afirma Suárez.

Estas fiestas son muy importantes para el vecindario de A Falperra. "Ya llevamos muchos años organizando estas fiestas, para ser exactos 12, en ese sentido ya somos veteranos", afirma Suárez entre risas. La gente aprovecha estas festividades para coincidir con sus vecinos de toda la vida y poder disfrutar tranquilamente de lo que tiene que ofrecer la zona. "Reúnes a toda la gente y la ves relajada y disfrutando, además solo se hace una vez al año. Nos implicamos mucho en esta celebración, al final la fiesta es por y para el barrio", indica Suárez.

Cooperación

"Para los niños tenemos la fiesta de la espuma, las tirolinas y todo lo que son los hinchables. El Concello también nos manda otros juegos, sin su colaboración no podríamos hacer todo lo que tenemos planeado", explica Suárez. Esta fiesta la organiza la Asociación de Vecinos y Comerciantes de A Falperra, pero muchos vecinos les ayudan con el montaje de los tenderetes y a organizar las actividades. "Llevamos dos meses organizando esto, afortunadamente tenemos a mucha gente que nos apoya. Nosotros nos organizamos, después le presentamos el programa al Concello y ahí ya nos dan el visto bueno", comenta Suárez. "La gente siempre está dispuesta a echar una mano. En esta zona todo el mundo está unido, siempre salimos adelante", afirma.

Jaime Suárez anima a la gente a que se acerque a las fiestas de este fin de semana. "Afortunadamente, dan bueno y siempre viene bien desconectar de los problemas cotidianos. Invitamos a todo el mundo a que venga a disfrutar de la fiesta y que vean el comercio que hay en el barrio", indica.

Programación

Las fiestas arrancarán con el pregón de Pura, y a las 13.30 horas empezará la música con el grupo El Corta. Por la tarde habrá un DJ, y a las 17.00 horas habrá una actuación de baile de Danza 10. La fiesta de la espuma empezará a las 18.00 horas. A las 19.30 horas actuará el grupo pop Varela & Rois. A la noche cantará Carlos Bau y la banda 80 Razones a las 22.00 horas.

El domingo 13, a las 13.00 horas tocará la Version's Band. Por la tarde, a las 18.30 horas actuará la banda de música indie La Indirigible, y los encargados de cerrar las fiestas serán el grupo de música cubana Son de Camagüey, a las 20.30 horas. Los dos días habrá juegos infantiles y la XII edición do Día do Comercio na Rúa.