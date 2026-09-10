Cierre en varias instalaciones de Termaria en A Coruña por filtraciones de agua marina

Varias instalaciones del talaso de Termaria Casa del Agua, en A Coruña, se encuentran cerradas por filtraciones en varios vasos de agua marina. El centro ha enviado este jueves un comunicado a sus usuarios para informar de que, durante las revisiones técnicas, se han detectado filtraciones de agua del mar.

"Aunque seguimos analizando su alcance, hemos decidido actuar con la máxima prudencia y, de forma preventiva, mantener temporalmente fuera de servicio algunas instalaciones mientras completamos los estudios técnicos necesarios", explican.

Así, se encuentran cerradas la piscina activa del área Talaso, los tres jacuzzis interiores, el pozo frío y el jacuzzi exterior. El resto de instalaciones y servicios de Termaria continúan funcionando "con total normalidad", aseguran.

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Termaria hará un descuento en la tarifa de sus usuarios por este inconveniente. Mientras, los técnicos y la dirección del centro trabajan "con el máximo rigor para completar los análisis" y así poder determinar las actuaciones necesarias para reabrir estas instalaciones.