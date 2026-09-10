El Concello de A Coruña se acerca al año cumpliendo el límite legal de pago: "Demuestra que hay liquidez"

El descuadre de 12 millones de euros en el presupuesto de 2025 se ha convertido en una espina en el costado del Concello de A Coruña, con críticas del PP a su gestión económica y una crisis política con el BNG, que calificó los resultados de "buraco económico". El Ayuntamiento responde que se trata tan solo de una foto fija y que las cuentas municipales están saneadas, y un indicador parece darle la razón en que la Hacienda municipal no tiene problemas de liquidez. El Concello suma once meses pagando a proveedores por debajo del límite legal de 30 días y todos los meses cerrados de este año, de enero a agosto, ha cumplido con la legalidad, una situación que mejora mucho lo que ocurrió el año pasado. Si se hace la cuenta incluyendo a otras entidades dependientes, el límite se ha cumplido al menos entre septiembre de 2025 y julio de este año; según informan fuentes municipales, aún no disponen del dato consolidado.

Entre enero y septiembre de 2025, la media del tiempo de pago del Ayuntamiento y sus entidades asociadas nunca cumplió el límite de 30 días. El promedio fue de 40,2, y en junio y agosto se llegó a picos de más de 50. En octubre la cifra bajó a unos 24 días, y siempre ha permanecido por debajo de los 30. Los puntos en los que estuvo más cerca del límite fueron mayo y junio, con algo más de 29 días, pero el promedio entre octubre y julio queda en algo más de 25 jornadas, dos semanas menos que en el periodo anterior.

Los tiempos del mes de agosto se reducen a la mitad

Si solo se analizan las cuentas del Concello en sí mismo, la diferencia no es tan significativa, pero existe. Entre enero y septiembre de 2025 el promedio de pago fue de 34,5 días, y se incumplió el límite de 30 días en cinco ocasiones, entre mayo y septiembre; agosto llegó a los 49,4 días, cerca de tres semanas de retraso por encima del límite legal. Desde octubre nunca se ha llegado a los 30 días, y la media ha sido de algo más de 21; en febrero la cifra estuvo por debajo de 19. En agosto, según datos facilitados por el Concello a preguntas de este diario, ha quedado en 23,26, menos de la mitad que el mismo mes del año pasado.

El cambio de tendencia ya se apreciaba a principios de año, y fuentes municipales apuntaron a este diario que tenía que ver con un "proceso de mejora de las herramientas informáticas para agilizar trámites", encuadrado dentro de un "plan más ambicioso de modernización de los recursos humanos que durará tres años". Y el concejal de Economía, José Manuel Lage, defiende que el buen comportamiento de este indicador prueba que la hacienda municipal está saneada. El parámetro, señaló a preguntas de este diario, es uno de los que "mejor refleja la buena salud económico-financiera del Concello", y los datos demuestran la capacidad de este de "atender puntualmente las obligaciones, disponer de liquidez y gestionar con rigor los recursos públicos".

El grueso de los retrasos, en turismo y fiestas

Entre las cinco entidades que se incluyen en las cuentas municipales hay importantes diferencias a la hora de cumplir sus compromisos con los proveedores. El principal problema se encuentra en el Consorcio de Turismo y Congresos, que se encarga de la promoción de la ciudad y de financiar rutas a Alvedro y que, entre enero y julio, pagó en un periodo medio de 96,5 días, triplicando el límite legal. La media baja porque el dato de marzo es 0, posiblemente porque no realizó ningún abono, y si se cuenta ese mes, nunca estuvo por debajo de los 30 días y la media fue de 112,6. En julio se llegó los 211,6. La situación tampoco es buena en la Fundación Luis Seoane, que en los primeros ocho meses del año nunca pagó el plazo, con un promedio que roza los 60 días.

El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), que gestiona ámbitos culturales como el Coliseum o el Fórum Metropolitano y las fiestas de María Pita, tampoco cumplió nunca los plazos, y el promedio quedó en 51,5 días. Por el contrario, la situación parece haber mejorado en el Consorcio para la Promoción de la Música, responsable de la Orquesta Sinfónica, que a finales del año pasado estaba pagando muy por encima del plazo. El gerente que se incorporó el año pasado, Juan Antonio Cuéllar, se puso como reto "encontrar el mecanismo para estar al día con todos los proveedores", y este año, hasta julio, solo se incumplió el plazo legal en abril, con una media de 18,6 días. Emalcsa, encargada del agua, abonó todos los meses sus deudas en plazo, con un promedio de 4,2 días, y Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade está en el mismo caso, con una media de poco más de una semana.