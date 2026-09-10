La escritora Paula Deiros presenta su nuevo libro 'El eco de la niebla': "La gente quiere un 'spinoff' de algunos de los personajes que aparecen en la novela"

En su libro El eco de la niebla presenta diversas localidades de Galicia, sus tradiciones y la forma de ser de sus habitantes. ¿Por qué escoge este hilo temático?

Esta historia nace de mi primera maternidad, tenía unas noches de vigilia horrible y decidí canalizar todas mis emociones en esta historia. No tenía ningún tipo de pretensión, yo quería retratar a Galicia de un modo diferente. Trabajo nuestra idiosincrasia, la retranca, la sorna a través de los personajes. Aunque haya un crimen detrás de toda esta trama, quería enriquecer a los personajes, que tuvieran vida propia y que se vieran humanos.

¿Escoge la Ría de Arousa como punto de partida por algún motivo concreto?

Aunque yo sea de Vilalba, siempre me ha llamado la atención el mar y de pequeña veraneaba en Ribeira, entonces la ría de Arousa la conozco muy bien. En la actualidad trabajo aquí como profesora y vivo en Vilagarcía, es un escenario muy evocador. De hecho, en las primeras páginas ya se desvela que aparece el cuerpo de una joven en la Illa de A Rúa, que es una isla muy recóndita e inhóspita que está dentro de esta ría, que poca gente la reconoce, incluso siendo de aquí. Yo creo que dar a conocer estos paisajes tan bonitos que tenemos en Galicia es muy importante, además los muestro de una manera distinta.

En la obra esta muy presente la conciliación familiar y la maternidad

La protagonista es un personaje que a nivel laboral es muy potente y muy completa, pero también quería retratar esas fisuras y las relaciones que se entrelazan dentro del amor. El hecho de humanizarla va a ayudar a que la gente se sienta más identificada con ella. Hay muchos rasgos en la protagonista que son propios de mí, ha sido un trabajo de introspección. También hago una pequeña subtrama con denuncias que considero que son importantes.

El Galician Noir se puede ver tanto en libros como en series. ¿Por qué decide seguir este estilo?

Yo creo que es un estilo que está en expansión. Cuando escribí la historia no estaba corrompida por el hecho de que iba a salir en una editorial tan potente, yo deje fluir lo que me nacía. Pero sí que es cierto que bebe un poco del Galician Noir, aunque casi lo definiría como Galician True, porque es la realidad de lo que hay detrás. Siempre se nos pinta a los gallegos como que vivimos en un paraje húmedo, y yo en esta novela presento unos días calurosos, pegañentos y con la dicotomía que surge con el mar, que a veces te da cosas buenas y otras te da cosas malas. No quería dejar solo entrever lo que parece que se conoce de nosotros desde fuera, sino retratar la realidad de lo que sucede.

¿Cómo pasa el trabajo de campo al papel?

Yo soy una persona muy perfeccionista, siempre me ha gustado darlo todo, por lo que me he tenido que documentar a fondo. Cuando la editorial me dio el okey, empecé a buscar mucha información sobre la mitología, la psicología clínica, porque tuve que estudiar como funciona la mente de un asesino. Es muy importante conocer toda esa parte criminalística. También me enfoqué en la medicina, porque retrato informes forenses. Lo que más me gusto fue plasmar como es el mundo de la criminalística y la científica a través de la policía. Me asesoré por comisarios, policías y por la Guardia Civil, que me ayudo a nivel marítimo, porque me moví con cartas náuticas para conocer los bajos fondos de Galicia, que tiene una orografía muy compleja.

¿En la novela policíaca es dónde se siente más cómoda escribiendo?

Es quizás el estilo que más consumo, siempre me ha gustado jugar con quien puede estar detrás de todos los entresijos. He tenido que desarrollar una visión cenital desde arriba, decidida a ver como muevo a los personajes y como los enriquezco. Me gusta el hecho de tener que dejar las pistas y como puedo engañar, por decirlo de alguna forma, al lector o a la lectora. Este tipo de novelas me resultan muy divertidas, tanto consumirlas como escribirlas.

¿En quién se ha inspirado a la hora de crear los personajes de su libro?

He querido retratar a Galicia en todas sus vertientes, me he inspirado en gente que ha estado en mi vida y en esas variedades dialectales del gallego según la zona. No se habla igual en la zona oriental que en la costa. También hay un poco de mí en cada personaje, esa retranca que uso muchas veces la he retratado en otros personajes secundarios. De hecho, ahora estoy recibiendo mucho feedback de que la gente quiere un spinoff de algunos de los personajes que aparecen en la novela.

¿Qué es lo que más le sorprende a los lectores?

Por lo que me han comentado, lo que más le gusta a la gente son tres puntos. El primero es que resulta muy fácil de leer, aunque incluyo mucha descripción y documentación, la introduzco de forma indirecta mediante los personajes para mantener un ritmo trepidante. Otra cosa que les llama la atención es la humanización de los personajes y el retrato de todo lo que les sucede. Por último, el tema de la mitología y las leyendas es algo que le atrae mucho a la gente, es otra forma de entender el más allá o el alén. Se trata de algo distinto que tenemos en nuestra comunidad y que siempre ha gustado.

¿Cómo está siendo la acogida de El eco de la niebla?

En breves ya lanzamos la segunda edición, la verdad es que está teniendo una acogida desbordante. De hecho, cuando hice la presentación en Vilagarcía nos quedamos sin libros, tuvimos que coger los del escaparate y pensé para mí que menos mal que no vino más gente, porque si no se los tendríamos que pedir a otras librerías. De momento aún estoy aterrizando de este sueño, lo estoy masticando e intentando disfrutar del camino.

¿Cómo combina su faceta de escritora, profesora y madre?

Como persona polifacética que soy y con una cabeza que nunca para, siempre he tenido muchas inquietudes. Para mí esto es muy divertido y pasar horas haciendo esto me parece maravilloso, la pena es que no dispongo de mucho tiempo, entonces condenso un poco todo. Sin embargo, creo que estar tan ocupada me hace focalizarme mejor, quizá si tuviera más tiempo procrastinaría más. Al saber que solo cuento con una hora, intento mantener el hiperfoco al máximo. Yo creo que procesaré mejor todo esto cuando pasen unos meses, y ahí ya seré consciente de todo lo que esta pasando, que es muy bonito.