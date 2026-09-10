Las fiestas en los barrios de A Coruña llegan este fin de semana a Oza y A Falperra
Habrá música en directo, sesiones al aire libre, propuestas gastronómicas y actividades para todos los públicos
Las fiestas en los barrios de A Coruña llegan este fin de semana a Oza y A Falperra con actividades para todos los públicos, propuestas gastronómicas, música y encuentros vecinales. Las fiestas de A Falperra celebran su duodécima edición en la calle Industrial este sábado 12 con su tradicional fiesta de la espuma y la actuación de Carlos Bau & Razones tras el concierto de Varela & Rois. También estarán Pura, la Vienesa, el Corta, habrá exhibición de DJ y habrá espectáculo de baile a cargo de Danza 10. El domingo 13 La Indirigible y Son de CamaGüey serán los encargados de cerrar la fiesta tras una sesión vermú protagonizada por Version’s. Durante las dos jornadas se programarán juegos infantiles y actividades pensadas para toda la familia.
El barrio de Oza también estará en fiestas desde el viernes 11 al domingo 13 con una programación centrada en la música al aire libre y en la cultura sound system. Vedic Roots y Delirium Soundsystem actuarán en la primera jornada, mientras que Bass Dealer Soundsystem, Rebel-I (llegado desde Perú), Soundkilla y Trasnos in Dub Sistema de Son serán las estrellas del espacio musical que se instalará en el parque de Oza el sábado. La programación concluirá el domingo 13 con una sesión familiar que contará con las actuaciones de Los Alcántara y El Jaleo de Lía, entre las 13.30 y las 17.00 horas.
- Doce cañones y ametralladoras, más de cien metros de eslora y espacio para helicópteros: la patrullera neerlandesa 'Friesland' atraca en los muelles de A Coruña
- Estrella Galicia demuele un concesionario al lado de su sede en A Coruña para un nuevo uso
- El restaurante de A Coruña elegido para rodar la nueva temporada de ‘Clanes’ de Netflix: 'Buscaban un lugar que recordase a China
- La historia de amor de Hijos de Rivera con un polígono de A Coruña: 'Da vida a espacios en desuso de A Grela y crea otros de referencia
- Abre Marrano en A Coruña, el local informal de tapeo para amantes de la carne a la parrilla: 'Aquí nada de sentarse en una mesa con mantel
- El restaurante que recomienda Martiño Rivas en la guía de Zara por su tortilla: “Todo gira en torno al sabor”
- El bus de A Coruña se podrá abonar con tarjeta de crédito: 'Hay mucha gente que pide hacerlo y hay conductores que acaban pagando billetes
- El restaurante de A Coruña que lleva 30 años vendiendo 200 pizzas cada fin de semana: 'No damos abasto