Las fiestas en los barrios de A Coruña llegan este fin de semana a Oza y A Falperra con actividades para todos los públicos, propuestas gastronómicas, música y encuentros vecinales. Las fiestas de A Falperra celebran su duodécima edición en la calle Industrial este sábado 12 con su tradicional fiesta de la espuma y la actuación de Carlos Bau & Razones tras el concierto de Varela & Rois. También estarán Pura, la Vienesa, el Corta, habrá exhibición de DJ y habrá espectáculo de baile a cargo de Danza 10. El domingo 13 La Indirigible y Son de CamaGüey serán los encargados de cerrar la fiesta tras una sesión vermú protagonizada por Version’s. Durante las dos jornadas se programarán juegos infantiles y actividades pensadas para toda la familia.

El barrio de Oza también estará en fiestas desde el viernes 11 al domingo 13 con una programación centrada en la música al aire libre y en la cultura sound system. Vedic Roots y Delirium Soundsystem actuarán en la primera jornada, mientras que Bass Dealer Soundsystem, Rebel-I (llegado desde Perú), Soundkilla y Trasnos in Dub Sistema de Son serán las estrellas del espacio musical que se instalará en el parque de Oza el sábado. La programación concluirá el domingo 13 con una sesión familiar que contará con las actuaciones de Los Alcántara y El Jaleo de Lía, entre las 13.30 y las 17.00 horas.