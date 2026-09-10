Fran Lebowitz critica los tiempos digitales y mira al pasado en su charla en A Coruña: “La primera victoria de Trump fue peor que el 11-S”

La escritora y crítica Fran Lebowitz cerró su charla en la Fundación MOP de A Coruña con una ovación entremezclada con risas, la reacción más repetida a lo largo de la casi hora de duración. En la sala, con la presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, sentada en primera fila, la pensadora estadounidense llevó el ritmo del encuentro a base de respuestas ágiles, una lengua mordaz y la capacidad innata de su personalidad, inmutable, según ella misma admitió, “desde los años 70”. Debido a esto, el formato de la charla cambió respecto a anteriores ediciones y el público gozó de más tiempo de preguntas, que fue el motor del evento. “Puedo ser jueza, podría ser jueza del Tribunal Supremo”, arrancó Lebowitz su primera intervención.

Junto a la escritora, el editor de la revista New York Review of Books y traductor de la Odisea, Daniel Mendehlsohn, le daba paso en la fase de apertura con preguntas sobre los tema fetiche de Lebowitz: los museos, los aplausos del público, la crisis artística y el bloqueo de escritor, Nueva York y el conflicto entre pasado y presente. Conocida por sus anécdotas, Lebowitz explicó al comienzo cómo consiguió actuar en la serie Ley y Orden como jueza durante una visita al plató junto a la premio Nobel de Literatura, Toni Morrison, que se encontraba en el estrado.

“El motivo por el que la gente aplaude al inicio de un evento es por culpa de Oprah Winfrey. Ella es muy buena en lo suyo, pero ha educado a la gente estar reaccionando de modo histérico a cualquier estímulo. Pero no tiene ningún sentido, todavía no ha ocurrido nada”, expuso la escritora.

El 11-S toma el debate

Al tratarse de la víspera de los atentados del 11-S, una de las preguntas del público tomó el debate. Lebowitz hiló sus recuerdos y cómo intuyó desde el principio que se trataba de un atentado terrorista. “Siempre hay algo nuevo sobre ese desastre, una nueva óptica”. Además, consideró que ese evento es uno de los tres que cambiaron su país. “Primero, el asesinato de Kennedy. Segundo, el atentado a las Torres Gemelas. Tercero, la primera victoria de Trump, que fue peor que el 11S”.

Lebovitz, en la Fundación MOP de A Coruña / Cedida por la Fundación MOP

Entre las dianas que primero cayeron, se encontraron los museos. “En mi opinión, no debería ir más gente de la que va. Cuando veo filas en la calle a la puerta de los museos me pregunto si saben a dónde van”, espetó. Tampoco tardó en enfrentarse al fenómeno reciente de lo que ella definió como “verse en un libro” y la problemática en la lectura si no se empatiza con los personajes. “Por supuesto que no te reconoces en el libro, se trata de una genialidad y tú no lo eres”, ironizó Lebowitz

El retorno de la élite

La escritora también tuvo tiempo para burlarse de la democratización de la cultura y clamar por el retorno de una élite. “No somos iguales, nuestras condiciones socioeconómicas no son iguales y, por tanto, no somos artistas o lectores iguales”, resolvió.

Para Lebowitz, la crisis del sida fue una de las grandes pérdidas para la cultura en Estados Unidos y, por extensión, del mundo. Puso como ejemplo lo que sucedió con el ballet, ámbito en el cual fallecieron la primera línea de autores e intérpretes. “No solo se trató de la muerte de excelentes artistas, que supuso el avance de otros de menor calidad. La crisis del sida también mató a un público especial, por ejemplo, 500 espectadores de ballet de altísimo nivel, que exigían más a los creadores. Distinguían un mal movimiento de dedos”, explicó.

Hubo tiempo para ahondar en la relación amistosa que la crítica cultural mantiene desde hace más de cinco décadas con el cineasta Martin Scorsese, quien la ha filmado en varias ocasiones. Lebowitz recordó su cameo en El lobo de Wall Street e ironizó al respecto con que era “la única mujer vestida de toda la película”. “No me extraña que sea la película más taquillera de Scorsese”, señaló.

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La ovación final también surgió tras una anécdota de las tantas vertidas entre sagaces apreciaciones, como que a A Coruña le faltaban mendigos o que su hotel solo había un canal en inglés: el de finanzas. Lebowitz confesó su mala relación con Andy Warhol, que la contrató en sus inicios, y también cómo vendió toda la obra que tenía de él dos semanas antes de su muerte, previa revalorización. “Estoy segura de que se enteró y por eso se murió, para fastidiarme”, ironizó.