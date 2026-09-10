La histórica central de Correos en A Coruña, lista para las obras de rehabilitación

La central de Correos de A Coruña inicia los trabajos de rehabilitación. Los andamios comienzan a rodear la envolvente de este singular edificio que se levanta sobre el Relleno, con el objetivo de acometer obras de rehabilitación de la fachada y la cubierta. Tal y como habían adelantado a este diario desde Correos, también se acondicionará algún espacio interior "para adaptarlo a las necesidades actuales". La idea es acometer la obra este este año y el que viene.

El proyecto para el inmueble de la calle Manuel Casás pasó por la comisión asesora del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Ciudad Vieja y Pescadería, ya que tiene un blindaje "integral", la segunda categoría de protección más elevada del casco histórico.

Un edificio de los años 30 con elementos catalogados

El inmueble fue levantado a inicios de los años 30 por los arquitectos Joaquín Otamendi y Luis Lozano. Ubicado junto a la Marina, destaca por su torre del reloj, que hace que el edificio parezca mayor de lo que realmente es. Tiene una planta de acceso, dos niveles de oficinas y ático. Algunos de sus elementos están catalogados, como los recercados y las molduras horizontales que recorren una fachada, algo que el proyecto tuvo que tener en cuenta para recibir la aprobación.

Nuevos usos

Este inmueble que acoge la oficina central de Correos se prepara también para recibir a los trabajadores de RTVE. Aquí se ubicará su nueva sede tras abandonar La Terraza, donde se harán obras para convertirla en la nueva sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia).

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El plan es que el Centro Territorial de RNE y la Unidad Informativa de TVE en A Coruña se ubiquen en la calle Manuel Casás a partir de enero de 2028. La superficie que ocupará será de aproximadamente 710 metros cuadrados, en la planta primera, además del uso de parte de la azotea para la instalación de equipamiento técnico. El plazo de duración del arrendamiento es de quince años. El inicio de la obra para adecuar estos espacios está previsto en octubre de 2026 y su duración será de aproximadamente un año.