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Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este jueves 10 de septiembre

Dos citas de ocio y cultura para disfrutar de este jueves en A Coruña

Nathan Grossman, director del documental 'Amazomanía' (segundo por la izqierda) junto a un grupo de activistas entre los que se encuentra Greta Thunberg.

Nathan Grossman, director del documental 'Amazomanía' (segundo por la izqierda) junto a un grupo de activistas entre los que se encuentra Greta Thunberg. / Boris Herrmann.

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RAC

Proyección de ‘Amazomanía’

El doc del mes ofrece esta tarde la proyección de una película del cineasta Nathan Grossman. Las entradas están disponibles en Ataquilla por 3,50 euros.

Horario: 20.00 horas.

Lugar: Fórum Metropolitano (Río Monelos, 1)

Charla sobre artistas bajo la represión

Rosario Sarmiento Escalona, numeraria del Instituto Cornide, dará una charla sobre la fractura cultural en A Coruña por el Golpe de Estado de 1936.

Horario: 18.30 horas.

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Lugar: Casa Museo Casares Quiroga (Panaderas, 12)

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