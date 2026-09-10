Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este jueves 10 de septiembre

Proyección de ‘Amazomanía’

El doc del mes ofrece esta tarde la proyección de una película del cineasta Nathan Grossman. Las entradas están disponibles en Ataquilla por 3,50 euros.

Horario: 20.00 horas.

Lugar: Fórum Metropolitano (Río Monelos, 1)

Charla sobre artistas bajo la represión

Rosario Sarmiento Escalona, numeraria del Instituto Cornide, dará una charla sobre la fractura cultural en A Coruña por el Golpe de Estado de 1936.

Horario: 18.30 horas.

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Lugar: Casa Museo Casares Quiroga (Panaderas, 12)