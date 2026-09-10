Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este jueves 10 de septiembre
Dos citas de ocio y cultura para disfrutar de este jueves en A Coruña
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Proyección de ‘Amazomanía’
El doc del mes ofrece esta tarde la proyección de una película del cineasta Nathan Grossman. Las entradas están disponibles en Ataquilla por 3,50 euros.
Horario: 20.00 horas.
Lugar: Fórum Metropolitano (Río Monelos, 1)
Charla sobre artistas bajo la represión
Rosario Sarmiento Escalona, numeraria del Instituto Cornide, dará una charla sobre la fractura cultural en A Coruña por el Golpe de Estado de 1936.
Horario: 18.30 horas.
Lugar: Casa Museo Casares Quiroga (Panaderas, 12)
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