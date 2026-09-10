De iconos de la noche de A Coruña a locales vacíos: los pubs históricos que no se alquilan

Hay algunos locales de A Coruña que hoy en día están sin uso y buscando nuevo inquilino, pero que no hace mucho tiempo eran lugar de bailes y copas. Pubs históricos que forman parte de la memoria colectiva del ocio nocturno de la ciudad que se encuentran a la espera de recuperar su esencia o de iniciar una nueva etapa con otros usos. Es el caso del Grietax, en el cruce de las calles Sol y Socorro, cerrado desde hace años por orden del Concello. Fue un símbolo de varias generaciones que sumó casi tres décadas de trayectoria y que atrajo no solo a muchos coruñeses sino también a universitarios y Erasmus. Pero, además, se convirtió en foco de quejas de vecinos por el ruido y el Ayuntamiento lo cerró, una decisión avalada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ratificó que incumplía la normativa.

Hoy en el Grietax ya no suena la música, pero un cartel en su exterior informa de que está en alquiler. Un anuncio en Idealista informa de que su arrendamiento tiene un coste de 3.000 euros al mes. Incluso está abierta la posibilidad de venderlo. El local, detallan, podría dividirse en dos. Solo unos metros más adelante, en el número 28 de la calle Socorro, se encuentra el que fue el pub Valhalla, de música metal. Más pequeño que el Grietax y recién reformado, se ofrece por 700 euros al mes.

Mirko Sanhueza, agente de Urbeko Inmobiliaria, explica que la reconversión de los pubs es problemática porque "la mayoría de estos locales no cumplen con la normativa actual". "Los que antes eran pubs ahora lo tienen muy complicado. Muchos propietarios siguen erre que erre con mantener el uso que tenía el local porque, si lo cambian, pierde completamente su valor", indica. No sería el caso del Grietax, que hace esquina y está en una calle abierta, si cambia de uso, pero "la mayoría de estos locales son un portalón que da acceso a un sótano o a un semisótano, algo que la normativa actual ya no permite para determinados usos", expone.

Hay propietarios que tenían un pub por el que cobraban 1.500 o 2.000 euros al mes y, —explica Sanhueza— "cuando cierra y se pierde la licencia, ese espacio pasa a valer prácticamente como un sótano para trasteros: 600 euros, con suerte". Es difícil, en su opinión, que alguien esté en "disposición de meterse en una inversión así para quedarse simplemente con un semisótano con dos metros de fachada".

Este agente inmobiliario explica que "el gran problema de las licencias de hostelería en este momento es que, cuando se dejan perder y no se renuevan, el 80% o el 90% de esos locales ya no vuelve a abrir para el mismo negocio". Y no solo ocurre con los pubs. "Hay locales de hostelería que llevaban 40 años abiertos; se jubilan los propietarios, dan de baja la licencia y, si quieres volver a abrir un negocio similar, tienes que adaptarte a la normativa actual: salida de humos hasta la cubierta, insonorización y una inversión importante. Insonorizar un local de unos 80 metros cuadrados puede costar más de 20.000 euros. ¿Quién se va a gastar ese dinero para montar una cafetería? Al final buscas un traspaso que ya conserve las condiciones necesarias", analiza.

Espacio cultural Manuel María, antiguo Geographic, en la calle Socorro / Casteleiro

El presidente de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), Emilio García, explica que no conoce en concreto la problemática de estos pubs, pero señala que la demanda de locales, en general, no está siendo elevada excepto en las zonas "prime", las más demandadas, entre las que no se encuentra el Orzán. En los barrios abundan los bajos vacíos; hay propietarios que los intentan convertir en viviendas, pero no siempre reúnen las condiciones necesarias.

Cambios en las zonas de ocio nocturno

La presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Provincia de A Coruña, Patricia Vérez, apunta también que "las zonas de ocio nocturno fluctúan según las modas" y, hoy en día, asegura, "la tendencia es el tardeo más que el ocio nocturno", lo que hace que "muchos hosteleros estén cambiando su negocio".

Tanto el Grietax como el Valhalla se encuentran en una calle que empezó a consolidarse como zona de ocio nocturno a finales de los 70 y durante los 80, para llegar a su epóca de máximo esplendor entre los 90 y 2000. Después, los hábitos fueron cambiando y actualmente el ocio nocturno se concentra en la zona de Palexco, donde hay discotecas y pubs. Basta con dar un paseo por la zona del Orzán para comprobar cómo ha cambiado. Un ejemplo es el Geographic, un antiguo pub que ahora se ha convertido en un espacio cultural de la Fundación Manuel María de Estudos Galegos.

Y esto ocurre en más zonas. El FoxTrot, que luego fue Dinofox, ahora es un centro de entrenamiento personal. El restaurante Oceánico As Garzas se encuentra donde estaba la discoteca Ola Green, mientras que el edificio de Pachá fue derribado para dejar espacio a nuevas viviendas en As Xubias.

Sin un futuro definido

Hay otros que todavía no tienen claro su futuro. En la lista que encabeza el Grietax se encuentran el Área Crítica y el que fue el Retro, justo al lado, ambos en la calle Orzán, también buscan arrendatario. A la venta, por 99.000 euros, está el bajo comercial ubicado entre la avenida de Hércules y la calle Orillamar que acogió el Pub 14!, que luego cambió de nombre.

El local que albergó la taberna familiar A Casiña, en Mantelería, que acumuló cuatro décadas de historia en el seno de la misma familia, está en traspaso por 50.000 euros y alquiler mensual de otros mil tras convertirse en un bar de copas que no acabó de encajar en la zona. Justo enfrente, La Tasca también busca nuevo dueño. El coste del traspaso es de 48.000 euros, mientras que la mensualidad está en 1.500 euros.

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Los alquileres de pubs con licencia, insiste Vérez, "se ven influenciados por la variaciones de moda de las zona de ocio en la que están" pero también por "el precio del alquiler, la normativa de ruido y la presión de los vecinos que se resisten a su instalación porque les afecta no solo el ruido interior sino por el ruido de sus clientes en el exterior que es difícil de controlar, y por la suciedad en la calle", expone.