El pleno de A Coruña, asunto a asunto: el Gobierno local afirma que el contrato de bus saldrá este mandato, aunque no se compromete a resolverlo en este plazo

El PSOE y el BNG de A Coruña de este jueves dio luz verde a una moción del Bloque, con abstención del PP, sobre la concesión de buses, prorrogada después de que caducase y pendiente de un concurso que aún no empezó. Los nacionalistas pidieron que se informase del estudio técnico previo al concurso y publicasen de forma preliminar y pública sus pliegos, además de mejoras como ampliar las frecuencias de líneas, instalar carril bus y mejorar horarios. El PP presentó una enmienda que no fue aceptada con los vostos en contra de nacionalistas y socialistas, pidiendo que el Concello renuncie a quedarse con parte de los terrenos del antiguo cuartel de Agrela para construir cocheras, en vez de recibir fondos, pues se trataría de "regallarle quince millóns" a la futura adjudicataria del servicio.

La portavoz municipal, Avia Veira, criticó constantes retrasos y afirmó que "non sabemos absolutamente nada" del concurso, mientras que el edil del PP Roberto Rodríguez la acusó de haber respaldado al Gobierno socialista: "todo isto é gracias a vostedes". Por el Gobierno local respondió la concejala de Seguridad Ciudadana Montserrat Paz, que defendió que el transporte público es un "eje fundamental" de la política municipal de movilidad, y citó el incremento de viajes en bus por la política de bonificaciones. "Es cierto que la nueva licitación acumula algunos meses de retraso", indicó, pero afirmó que el contrato "se va a licitar" en este mandato. Es decir, a sacar el concurso. Hace unos meses el Gobierno local afirmaba que estaría resuelto en mayo, y que el adjudicatario empezaría a prestar el servicio el 31 de mayo de 2027, unos días después de las elecciones.

El PP presentó otra moción sobre movilidad aprobada por unanimidad, más amplia, que pedía "licitar ya el contrato del bus urbano, caducado desde 2024", con una "reconfiguración de líneas, frecuencias e itinerarios", entre otros puntos como redactar un nuevo Plan Municipal de Movilidad Sostenible, crear nuevos aparcamientos alternativos o mejorar la accesibilidad. La concejala popular Susana Catalán acusó a la alcaldesa, Inés Rey, de "odio acérrimo" a los coches y eliminar plazas de aparcamiento, además de mantener el contrato del bus urbano "en precario". La oposición del BNG es "puro teatro", para Catalán, que criticó la movilidad junto al teatro Colón tras las reformas urbanísticas.

El BNG apoyó la moción. Veira afirmó que la movilidad tiene que tratarse de forma "integral", pero acusó al PP de retirar el carril bus cuando gobernó en el Ayuntamiento, para luego aprobar documentos que lo "recomendaban". Defendió un "nuevo modelo" de movilidad, que mejore el bienestar social, amplíe zonas para convivir y combata el cambio climático. "Na cidade ten que haber política de aparcadoiros", defendió, y afirmó que el BNG en Pontevedra se hicieron peatonalizaciones en base a un estudio de aparcamientos, por lo que pidió saber cuántas plazas existen, y señaló que en el acuerdo presupuestario de 2026 con el PSOE se propuso un estudio del que "nada sabemos".

La edil Montserrat Paz afirmó que las medidas planteadas ya forman parte de las líneas de trabajo que el Gobierno local desarrolla, y que está trabajando en la actualización del Plan Municipal de Movilidad Sostenible. "Compartimos el espíritu de mejora siempre", dijo, y defendió que cando se suprimen plazas se buscan alternativas que minimicen el impacto. "Trabajamso en la consolidación de bolsas de aparcamiento disuasorio", argumentó. Calificó a la moción de "equilibrismo político".

Mejoras en mercados

En el pleno municipal de A Coruña de este jueves dio luz verde por unanimidad a una moción del BNG, enmendada por el PP, para pedir mejoras en los mercados de Monte Alto y la plaza de Lugo; los populares añadían, entre otros puntos, una comisión especial sobre el mercado de Monte Alto y un plan de mantenimiento preventivo. El edil nacionalista David Soto criticó las inundaciones en el primero de ellos, recién construido. Las placeras del segundo, afirmó, les explicaron que se encargan de hacer la promoción, sin ayuda municipal. La concejala popular Carmen No afirmó que su grupo presentó mociones para mejorar mercados municipales aprobadas por unanimidad que no se cumplieron, y acusó a los nacionalistas de mantener a la alcaldesa, Inés Rey, en su puesto.

El edil de Edudación, Formación e Innovación Tecnolóxica, Juan Ignacio Borrego, defendió la importancia de los mercados municipales, y señaló que las inundaciones en Monte Alto fueron por un atasco por residuos sólidos que atascaron un desagüe desde la plaza superior, y que la incidencia se solucionó. En la plaza de Lugo, afirmó, hay problemas que están pendientes de resolución, pero ya se han dado pasos en ese sentido.

Participación cultural

Los nacionalistas presentaron una moción sobre cultura, enmendada por el PP, que insta al Concello convocar este año bolsas de apoyo a la creación artística y residencias artísticas, así como, por propuesta de los populares, activar nuevas líneas de apoyo a la creación artística. La edil nacionalista Mercedes Queixas afirmó que el Gobierno local debe mirar a modelos reconocidos en Europa o la Diputación de A Coruña en el aspecto cultural, para garantizar que el acceso a esta sea "un dereito"; los nacionalistas señalan que la creación de apoyo a artistas estaba en el pacto de presupuestos con los socialistas para este año. Por parte del PP, el concejal Roberto Coira afirmó que las residencias artísticas eran un "compromiso programático" de los socialistas.

Por parte del Gobierno local respondió la edil de Cultura, Gonzalo Castro, que afirmó que nunca se apoyó tanto desde el Concello a la cultura de base como durante los años de gobierno de la alcaldesa, Inés Rey, y que se están realizando residencias artísticas aunque no sean parte de un "expediente singular". También defendió que se va a realizar una declaración de derechos culturales de la ciudad de A Coruña, la primera ciudades gallegas, que será un "cambio de paradigma". La moción fue aprobada por unanimidad.

Inversiones en Alvedro

El edil del PP Gonzalo Mora defendió una moción popular para pedir una "mejora sustancial" de Alvedro. Los populares pedían al Gobierno local que reclamase "lleve a cabo las actuaciones necesarias" para que se pueda operar en condiciones meteorológicas adversas, y que se incluya en el Documento de Regulación Aeroportuaria "las principales actuaciones e inversiones que recoge el Plan Director como es la ampliación de la terminal en 5.000 metros cuadrados". Mora acusó al BNG de intentar "desvirtuar" la moción: los nacoinalistas presentaron una enmienda que reclama que la Xunta pague los contratos de promoción aeroportuaria; el Concello de A Coruña promociona las conexiones Alvedro.

El concejal del BNG David Soto, afirmó que la moción parte de una "premisa falsa", entender que el Concello debe ser el "principal valedor" de Alvedro. Para los nacionalistas, este debe ser el Gobierno gallego, que debe coordinar la política aeroportuaria. También tuvo críticas hacia el Gobierno local, que pronosticó que no movería "un dedo" para hacer valer la moción, y que, si lo hiciese, no sería efectivo porque la alcaldesa, Inés Rey, perdió influencia en el PSOE.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, afirmó que las reuniones de coordinación aeroportuaria han estado presididas por el "trilerismo" y que la moción "hai uns meses tiña cinco puntos e agora ten dous", con lo que "algo fomos facendo". Argumentó que Alvedro necesita un impulso, y que el Concello está haciendo un esfuerzo para subvencionar conexiones. En el primer semestre de 2026 Alvedro "é o aeroporto que máis medra", un crecimiento que se debe al "impulso" del Gobierno local. La Corporación votó la moción con la enmienda del BNG, que salió aprobada con el apoyo de socialistas y nacionalistas y voto en contra del PP, con lo que ya no hubo votación de la moción en sí misma.

Este año empieza un plan de limpieza

Los populares llevaron al pleno una moción, también aprobada por unanimidad, para pedir un plan extraordinario de limpieza y mantenimiento en todos los barrios, así como un plan específico de retirara de residuos voluminosos, una auditoría del cumplimiento de los contratos de limpieza viaria y recogida y un informe sobre la situación contractual del servicio de recogida de residuos. Para el portavoz municipal, Miguel Lorenzo, las calles "están sucias" pese a que los coruñeses "pagamos mucho", pero "no hay control" sobre las adjudicatarias. "La gente está muy cansada, y muy cabreada", señaló Lorenzo, de que se acumulen enseres en la calle, pues pasan días sin que se vayan a recoger. Su proyecto, dijo el candidato popular a la Alcaldía, es una "ciudad limpia".

Desde la bancada nacionalista, el edil Francisco Jorquera criticó la situación del servicio de recogida de basura, con adjudicación anulada y "reiterados incumprimentos", afirmó, de la concesionaria. Una moción del BNG, defendió, ya fue aprobada y pedía mejoras, pero "non observamos avances" salientables. "Como temos manifestado en moitas ocasións", señaló, mucho del malestar de los ciudadanos tiene que ver con asuntos "micro, pero non por iso menos importantes", como el mantenimiento de las calzadas, los jardines y la limpieza y recogida, que "é manifestamente mellorable".

El portavoz municipal, José Manuel Lage, respondió a Lorenzo que los planes extraordianrios de limpieza "existen" y se reformulan y adaptan cada año. Se va a poner en marcha un nuevo plan de limpieza en los barrios, defendió, articulado con las concesionarias que empezará antes de que acabe el año. Se van aumentar brigadas y medios mecánicos y se abordará el incivismo, defendió, con una campaña informativa. "Niso está traballando a Concellería de Medio Ambiente", cuya responsable estaba en el pleno pero no respondió a la moción, afirmó Lage, que afirmó que está estudiando cambios en la recogida de voluminosos, con mejores rutas y frecuencias. En cuanto al control de las concesionarias, afirmó que se produce y que se ponen sanciones si es necesario.