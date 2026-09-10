El Gobierno local de A Coruña da luz verde a las nuevas torres de 16 plantas y dos zócalos junto al Ágora con el voto del PP

La corporación municipal de A Coruña dio este jueves luz verde, de forma definitiva, al ordenamiento urbanístico que permitirá a Metrovacesa pedir las licencias para levantar tres torres residenciales junto a centro Ágora, que suman tres centenares de pisos. Se trata de tres inmuebles con 18 plantas, la altura aproximada de los bloques que ya existen en el barrio de Someso, y el Concello ya le había dado aprobación inicial el año pasado por la Junta de Gobierno Local, sin pasar por el pleno. El PSOE y el PP aprobaron en el pleno del jueves el plan de detalle que permitirá desarrollar el proyecto, si bien aún faltan trámites hasta la construcción, mientras que el BNG votó en contra, una decisión enmarcada en su ruptura política con los socialistas, criticando tanto la aproximación del Gobierno local al urbanismo como otras políticas municipales.

El concejal de Economía y Planifiación Estratégica, José Manuel Lage Tuñas, defendió que el nuevo barrio de San Pedro de Visma, cuyos promotores planean construir 3.600 viviendas, "xa é unha relidade". "Estamos diante dun dos grandes proxectos estratéxicos da cidade", indicó, y argumentó que la expansión permite "construir cidade", con pisos protegidos y zonas públicas. Las obras de urbanización acabarán en torno a enero o febrero de 2027, indicó, retrasando las previsiones hasta ahora, que hablaban de finales de este año. Sobre el estudio de detalle, señaló que hubo una alegación que fue atendida por los técnicos municipales, y que estos presentaron un informe favorable. "Un paso máis para poder construir vivenda e darlle forma a este novo barrio", remachó el edil, que indicó que en 2025-2030 la ciudad incorporará 11.000 nuevas viviendas, con miles de pisos en Visma, Xuxán, Monte Mero, Parque de Oza y unas 400 en As Percebeiras, donde ahora hay un veto temporal a construir respaldada por el BNG. Dio gracias al PP por su "responsabilidade" al respaldar este y otros proyectos urbanísticos, y acusó al BNG de no dar explicaciones para oponerse al asunto que tengan que ver con el estudio de detalle.

Por parte del BNG, la portavoz municipal y candidata a alcaldesa, Avia Veira, anunció la abstención y, sin entrar en el proyecto en concreto, afirmó que el Concello quiere hacer el urbanismo a medida de las empresas promotoras. "Construir vivenda, por si soa", no mejora el acceso a esta a los ciudadanos, defendió la edil nacionalista, que criticó el aumento de precio de la vivienda y la calidad de los servicios que ofrece el Concello a los ciudadanos. También afirmó que el Gobierno local hizo "ouvidos xordos" a las advertencias del BNG, que este año realizó una ruptura política con los socialistas. "Como pensan que lles imos apoiar neste pleno", afirmó, criticando la situación de bus, las escuelas infantiles, la Fundación Luis Seoane, los cambios en la gestión del Pepri o el tratamiento a los trabajadores municipales. "Non podemos apoiar unha política urbanística que se vai orientar a facilitarlle á vida ás empresas promotoras e constructoras, e non o benestar da xente desta cidade", insistió.

Por el Partido Popular, Antonio Deus señaló que su grupo apoya el desarrollo de Visma, pero criticó a socialistas y nacionalistas por la gestión de otros proyectos: As Xubias, Parque de Oza y Parque del Agra. La ruptura del BNG, afirmó, no es creíble. El edil popular señaló que "nunca apoyaremos es convertir la ciudad en un tablero de Monopoly". También señaló que la planificación urbana se debería realizar desde la concejalía de Urbanismo, no desde Planificación Estratégica, que lleva Lage, y criticó la política de vivienda municipal. "La vivienda se ha convertido en el principal problema de los coruñeses", afirmó, un problema que considera que aumentó con el gobierno de la alcaldesa, Inés Rey, y con la intervención en el mercado que conlleva la declaración de zona tensionada, por lo que pidió construir y movilizar vivienda vacía. "Menos burocracia y más suelo disponible", remachó.

Las torres, con cerca de un centenar de viviendas cada una, se dispondrán en 16 alturas, pero se levantarán en un zócalo común de dos pisos, frente a las 18 alturas más 4 de zócalo permitidas por el plan parcial de la zona de 2007. Adicionalmente, se dibuja un volumen independiente de uso comercial, con superficie bajo rasante y dos plantas más sobre ella.

Pisos ya a la venta

La superficie de uso residencial será de 39.363 metros cuadrados, y la comercial de 9.815. La disposición deja edificios en una altura máxima de 58,5 metros desde la rasante de la calle Jaime Hervada. Metrovacesa ya ha lanzado la comercialización de parte del proyecto, bajo el nombre de Torre Aura. Se trata de 96 pisos de entre dos y cuatro dormitorios, con superficies desde 72 metros cuadrados y precios que oscilan entre 299.500 y 417.000 euros. La inversión estimada en este primer bloque asciende a 28,5 millones de euros. Las viviendas contarán con dos plazas de garaje, zonas verdes comunitarias, gimnasio y sala común.

Los vecinos de O Ventorrillo mostraron preocupación por la altura de estas torres, ya que se ubican justo enfrente de los edificios de la calle Jaime Hervada, alertando de que podrían ensombrecer las casas existentes en la zona. Después de exposición pública y de que el área de Urbanismo aceptase parcialmente alegaciones de un particular, los técnicos municipales consideraron que Metrovacesa debería de haber realizado una serie de cambios como «modificar la ordenación de volúmenes con el fin de ajustarse a las edificabilidades permitidas en cada uso», residencial y comercial. TAmbién se mostraron disconformes con que el estudio de detalle "aumentase" el "efecto pantalla" producido por la concatenación de las tres torres.