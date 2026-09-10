El pleno de A Coruña respalda de forma unánime anular los acuerdos que permitieron que los Franco se hicieran con la Casa Cornide

El curso político arrancó en A Coruña con disputa en otros apartados, pero unanimidad de los grupos municipales en torno a una cuestión: el procedimiento que permitió a la familia Franco hacerse con la Casa Cornide, que perteneció al patrimonio municipal, fue contrario a la legalidad y debe ser corregido. PP y BNG votaron a favor de la propuesta del Gobierno local de declarar nulos los acuerdos que sacaron el inmueble a puja en 1962, en plena dictadura, y se lo adjudicaron al empresario Pedro Barrié de la Maza, que luego se lo vendió a Carmen Polo, esposa de Francisco Franco, el entonces dictador. El procedimiento da un paso para recuperar el inmueble para el patrimonio municipal, un proceso con largos retrasos. En septiembre de 2019, con la alcaldesa Inés Rey iniciando su primer mandato, la Corporación ya aprobó una moción para que se iniciasen acciones legales con este objetivo, y la regidora afirmó en diciembre de ese año que la demanda para recuperar el inmueble estaba "a punto de presentarse". El asunto aún debe ir al Consello Consultivo de Galicia, y el Ayuntamiento aún deberá iniciar un proceso judicial para hacerse con la propiedad.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, señaló que la "xustiza histórica" guía el proceso, respaldado por investigadores y una "amplísima, diría que unánime, maioría social" que defiende la recuperación del inmueble. Durante estos años, afirmó, hubo un "intenso traballo" de investigación histórica y análisis jurídico, que permitió determinar que hubo múltiples irregularidades ligadas a la salida del patrimonio municipal del inmueble. "Non estamos ante unha simple transmisión", señaló, sino ante una operación diseñada para favorecer "os intereses da familia Franco", no el público. Fue una operación "fraudulenta", remachó, y defendió "reparar unha situación absolutamente antidemocrática" y devolverle a la ciudad "un dos seus bens máis emblemáticos". Recordó la recuperación del pazo de Meirás de los Franco para el patrimonio público y señaló que el acuerdo de este jueves es un "paso decisivo" que espera que sea refrendado por el Consello Consultivo de Galicia. En cuanto al tiempo para tramitar el proceso, afirmó que hubo que realizar un estudio "moi riguroso" y buscar documentación. "Hai que facelo ben", resaltó, "para chegar a bo porto", y agradeció el apoyo unánime de la oposición.

El edil nacionalista Francisco Jorquera indicó que el 12 de septiembre de 2019 el pleno aprobó por unanimidad una moción nacionalista para que el Concello iniciase acciones legales para recuperar la Casa Cornide. "Sinto satisfacción que se propoña a nulidade antes de que deixe a Corporación", afirmó, pero también "desacougo" por la "exasperante lentitude" del proceso y las implicaciones que esto pueda tener en el proceso legal para recuperar la propiedad, señaló, criticando largos retrasos. "En calquera caso, o BNG vai votar a favor" del asunto, un "paso necesario" para la recuperación del inmueble. Ante la resurrección del "fascismo" y los intentos de blanquear el franquismo, señaló, este asunto muestra que la dictadura no fue solo sanguinaria sino corrupta. También afirmó que en el "roubo" de la casa Cornide fueron colaboradores Pedro Barrié de la Maza y Sergio Peñamaría de Llano, entonces alcalde, que, afirmó, fue parte de la represión en Valdeorras y realizó ejecuciones personalmente, pese a lo que tiene un cuadro en el Concello y una calle. Pidió aplicar la ley de Memoria Democrática y retirarle las honras.

El portavoz municipal y candidato a Alcaldía del PP, Miguel Lorenzo, señaló que "llevamos siete años" desde la aprobación de la moción de 2019 y aún no se ha iniciado el proceso legal, sino que aún se están dando pasos para montar el expediente que lo respaldará. Es un "claro ejemplo" de la tardanza municipal a la hora de desarrollar proyectos, criticó. Indicó que las conclusiones de los informes sobre el asunto apuntan a que se pueden los acuerdos y "casi tenemos la obligación" de hacerlo. La Casa Cornide "nunca debió de salir" del patrimonio municipal, y deseó una sentencia favorable, si bien apuntó a que puede haber que realizar una compensación económica para las personas que "pusieron el dinero para la subasta" o sus herededores.

"Negocio ruinoso"

La Casa Cornide, un edificio protegido del siglo XVIII situado en la Ciudad Vieja, fue usado en el siglo XIX como sede del Ayuntamiento, pero a inicios del siglo XX pertenecía a particulares. En los años 40 el Ayuntamiento realizó gestiones para convertirlo en un conservatorio, y en 1949 lo compró el Ministerio de Educación por 339.000 pesetas. En 1958 el pleno municipal aprobó acuerdos para permutarlo y adquirirlo para el conservatorio, y en junio de 1962 se formalizó la operación, valorada en unas 345.000 pesetas. Pero a los pocos días salió a puja pública, y el empresario coruñés Pedro Barrié de la Maza, nombrado en 1955 por el franquismo Conde de Fenosa, compró el inmueble en agosto por 305.000 pesetas. Cuatro días más tarde, se lo vendió a Carmen Polo, esposa de Francisco Franco.

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En base a informes del doctor en Derecho y profesor de la Universidade da Coruña Carlos Aymerich, el Gobierno local considera que el procedimiento fue nulo. La adquisición por parte de Carmen Polo, según esta versión, fue una "simulación absoluta", se modificaron las condiciones de la puja y se realizó un esquema orquestado para que el inmueble pasase al patrimonio de los Franco, en un "negocio ruinoso" para el Concello. También se incumplió, siempre según la versión municipal, una ley de 1931.