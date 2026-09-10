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Gran expectación por la reapertura del Gadis del mercado de Monte Alto

La empresa señala que se han mejorado las instalaciones para que los clientes tengan una mejor experiencia de compra

Nuevo Gadis de Monte Alto.

Nuevo Gadis de Monte Alto. / LOC

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RAC

A Coruña

El supermercado Gadis vuelve a abrir su establecimiento en el mercado de Monte Alto tras ser renovado por completo para mejorar su accesibilidad y comodidad para los clientes. El supermercado cuenta con más de 1.800 metros cuadrados de superficie total, según explica la empresa en un comunicado.

El objetivo de esta remodelación es dar una "mejor experiencia de compra a los clientes", que tendrán a su disposición más de 12.000 artículos variados y de proximidad. Según explica Gadisa, este supermercado le da un gran protagonismo a la sección del producto fresco, es decir, pescadería, carnicería, charcutería y frutería. En lo que respecta a la panadería, cuentan con un obradoiro tradicional.

Creación de empleo y modernización

Gadisa explica que la reapertura supone cuarenta puestos de trabajo. También cuentan con un equipo de servicio al cliente entre las 9.00 horas a las 21.30 horas, de lunes a sábado. Este supermercado también da la opción de poder hacer la compra online a través de gadisline.es. Este Gadis, añaden, cumple con los estándares de sostenibilidad y eficiencia energética, además de contar con un nuevo diseño que facilita la experiencia de compra a los clientes e incluye a tener nueve cajas de cobro.

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Gadis refuerza su relación con A Coruña, contando con una red de 35 supermercados repartidos por distintos puntos de la ciudad.

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