Segunda jornada lectiva en el instituto de Zalaeta de A Coruña: aún sin todos los alumnos y con desconfianza en la comunidad educativa

El equipo docente y las familias del instituto Ramón Menéndez Pidal, en Zalaeta, afrontaron este jueves, 10 de septiembre, su segunda jornada lectiva desde la vuelta al cole en A Coruña. Con un ambiente generalizado de dudas e incertidumbre, el plan inicial que tenían era repetir lo organizado el miércoles: concentrarse a la entrada del centro escolar a la espera de más información por parte de la Xunta. Algunas familias han optado por no enviar aún a los estudiantes a clase.

Sin novedades desde ayer al mediodía, cuando la subdirectora xeral de Construccións e Equipamentos, Rosa María Soñora Luna, emitió un comunicado en el que se asegura que los trabajos con amianto han seguido el plan de riesgo —con aprobación del ISSGA del 22 de junio de 2026—, y que no se retomarán los mismos hasta no estar aprobada la modificación del plan de trabajo.

Sin novedades

Fuentes de la Xunta aseguran que "non hai nada novo" desde el informe enviado este miércoles. Insisten en que "este é un tema técnico", por lo que es crucial "que se sigan sempre os indicadores e os consellos técnicos", que es "o que se leva facendo dende un principio" y lo que han transmitido al equipo directivo del instituto.

Comunican, asimismo, que "todo se fai conforme aos protocolos que hai que seguir" y, dado que "se seguiu todo escrupulosamente", piden "non dudar dos informes dos técnicos". Ante la constante demanda por parte del claustro y anpa del instituto solicitando una medición ambiental en las instalaciones, la Xunta reitera que no tienen "nada novo que contar".