La Xunta elegirá este octubre el primer proyecto para construir una residencia juvenil y pisos para estudiantes junto al campus de Elviña de A Coruña

El rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, señaló en el arranque de este curso el problema de la vivienda como de "primeira magnitude", y la institución académica estudia crear alojamientos púicos para alumnos y profesores, un plan aún sin concretar. El Gobierno autonómico sí tiene un proyecto en marcha, una residencia juvenil y pisos junto al campus de Elviña, que no llegarán para aliviar la necesidad de alojamiento de los estudiantes este año académico, pero el mes que viene trazarán sus primeras líneas. Según explican a este diario fuentes de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, "nestes intres estanse a analizar as propostas dos finalistas do concurso de ideas" para el proyecto, que incluye crear una residencia de 150 plazas, 168 viviendas y 150 alojamientos compartidos para jóvenes, vinculados preferentemente a la actividad de la Universidade. La previsión es que se resuelva en octubre.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) sacó en enero el concurso para planificar la actuación, que se llevará a cabo en una parcela de unos 38.400 metros que pertenecen a esta entidad, entre el campus y el núcleo de Castro de Elviña. A inicios de año, la previsión autonómica era que las obras empezasen en 2028 y terminasen el año siguiente. El coste previsto es de algo más de 42 millones de euros.

Viviendas de hasta dos dormitorios

De acuerdo con las condiciones del concurso, en la zona se pueden construir 29.800 metros cuadrados de edificios, contando las superficies de todas las alturas. La "materializable" sería de 6.000 metros cuadrados para la residencia, mientras que las viviendas tendrían unos 16.000, de los que algo más de 1.450 serían para usos no residenciales. Las 168 viviendas previstas tendrían una superficie útil de, como máximo, 65 metros cuadrados, y no más de dos dormitorios. Como máximo, el 20% serían de un dormitorio, y cada una tendría un trastero y plaza de garaje. En los alojamientos compartidos, la superficie sería de unos 7.800 metros. El 80% de estos espacios serían de un dormitorio, y el resto, de tres.

La empresa que se lleve el concurso debe redactar un Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para el ámbito, así como el proyecto de redacción de la urbanización y dirección de las obras. También la redacción de los proyectos de los edificios de viviendas y alejamientos, y el anteproyecto de residencia juvenil. El concurso, que salió de manera conjunta con otro proyecto en Santiago pero en un lote diferente, se planteó con dos fases: en la primera, las empresas que concurriesen podían presentar una propuesta básica, y de ella se elegirían las cinco mejores. Después, estos finalistas presentaron sus propuestas, que, según la Xunta, ya se están analizando.

Espacio para alumnos de instituto o trabajadores

Los alojamientos y los pisos, siempre de acuerdo con la documentación del concurso, serán construidos por el propio IGVS, mientras que la residencia la levantaría la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. El departamento tiene actualmente Xuventude ya varias residencias juveniles: la Florentino López Cuevillas de Ourense, la Altamar de Vigo y el Centro Residencial Juvenil de Lugo, y, presumiblemente, la infraestructura coruñesa seguiría el mismo modelo que las existentes.

De acuerdo con la orden que regula la concesión de plazas para este curso, del 21 de mayo, las residencias no están limitadas a los universitarios, sino que se dirigen a jóvenes que por razones de estudios o trabajo se vean obligados a vivir fuera del municipio en donde está su residencia habitual. Para acceder a ellas hay que tener entre 16 y 30 años, y se permite acceder a personas que cursen estudios universitarios, pero también de bachillerato, formación profesional o ciclos. El periodo máximo de estancia es de once meses y estará comprendido por el curso académico, con la excepción de las vacaciones navideñas y de Semana Santa. Los residentes tienen como fecha límite para abandonarlas el 31 de julio.

Noticias relacionadas

En A Coruña solo existe actualmente una residencia pública universitaria, Elvira Bao, que abrió en 2018, pero ha habido otros proyectos para crear espacios residenciales, como los previstos en el Campus de Excelencia Internacional que no se llegó a ejecutar. El proyecto nacido durante el bipartito de PSOE y BNG en la Xunta, preveía empezar a abrir plazas en 2009, pero esto no se cumplió, y el Ejecutivo autonómico del PP lo dejó en el cajón en el siguiente mandato. En 2004 se paralizó el proyecto de 1991 que pretendía urbanizar los campus y que preveía construir viviendas para profesores y estudiantes.