El 092 de A Coruña pidió en julio proteger de las caídas en la plaza de Monte Alto tras tres accidentes: uno acabó con una anciana en el Chuac
La mujer, en silla de ruedas, se precipitó por un desnivel de 32 centímetros, y el hombre que la llevaba cayó sobre ella
El PP afirma que el Concello ha ignorado el informe "desde hace meses"
Un informe de la Policía Local del mes de julio advirtió de que se habían producido, en base a las propias comprobación de los agentes y testimonios de testigos, tres caídas en un desnivel de unos 32 centímetros de altura en la plaza del mercado de Monte Alto, uno de los cuales acabó con una mujer de avanzada edad en el Chuac. El atestado indica que la zona ofrece "un grave riesgo para la integridad de las personas", y pide situar algún elemento que evite más siniestros. El PP, que mencionó el accidente en el pleno del jueves, afirma que el Gobierno local lo ha ignorado desde "hace meses", y el portavoz municipal popular y candidato a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, visitó la zona y pidió al Ejecutivo municipal que señalizase adecuadamente los desniveles anteriores, que no tienen, indica, barandillas que impidan accidentes. Este diario se ha puesto en contacto con el Gobierno local, sin que por el momento haya recibido respuesta.
De acuerdo con el informe, los agentes acudieron a la plaza del mercado de Monte Alto, recientemente reformada, porque una persona estaba "sangrando por la cabeza a causa de una caída". Allí encontraron a una mujer de avanzada edad y su acompañante, que la llevaba en silla de ruedas cuando se produjo el accidente. Según la versión de los policías, estos no se percataron de una caída de unos 32 centímetros de altura y ambos se precipitaron de forma que la persona que empujaba la silla cayó sobre la anciana. Los dos implicados sufrieron heridas "de distinta consideración" y la mujer fue trasladada al Chuac. Su acompañante dijo que iría por su cuenta a un centro hospitalario.
Los presentes dijeron a los policías que "ya había habido dos caídas anteriores a esta" y a criterio de los agentes que sería necesario colocar "algún elemento" que las impida. La zona "ofrece un grave riesgo para la integridad de las personas" que puedan tener accidentes, y ocurre lo mismo "en la parte del mercado que linda con la calle Cuento", indican los policías, que incorporaron al informe fotografías de la zona y una medición del desnivel.
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