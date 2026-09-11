Problemas detectados en la estación histórica de tren de A Coruña obligan a replantear el final de los trabajos: "Hay deficiencias que condenan el uso del inmueble"

Aunque la finalización de las obras de remodelación de la estación de tren de A Coruña para integrarla en la futura intermodal debían acabar este año, un documento de Adif refleja que la remodelación está lejos de estar cerrada. La obra incluía la remodelación de la planta baja de la instalación histórica, pero durante los trabajos de demolición, según la documentación de la propia empresa pública, se detectó que la estructura actual de las plantas superiores del inmueble histórico de San Cristóbal tenía "deficiencias significativas que condenaban el futuro uso global del inmueble", que está protegido por su valor patrimonial. La empresa indica que "se debe valorar", en este momento, si se amplía la remodelación a las plantas superiores, "y de qué forma se materializaría", para poner en servicio el conjunto de la intermodal.

Así, ha ampliado el contrato de la consultora que estuvo realizando labores de asistencia de las obras para que escriba un "informe-proyecto básico" de las actuaciones necesarias, pues ya ha analizado "de forma pormenorizada" el estado actual del edificio, y ha participado en estudios para conocer su estado original, las demoliciones y catas. "Se considera que se debe aprovechar el conocimiento de estas actuaciones para la redacción de este nuevo documento", indica Adif en la ampliación del contrato de la empresa, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Pero no señala cuánto tardará en estar listo este nuevo proyecto, ni si esto modificará los plazos de apertura de la intermodal. La Xunta, que ya ha finalizado las obras de la estación de buses que le correspondía, espera trasladar allí de forma inminente el tráfico de autobuses.

Cambio de usos

La ampliación del contrato también incluye otros trabajos. Para la finalización de las obras, indica Adif, se requiere que haya personal con experiencia en la construcción de estaciones y puesta en servicio de estas, y es necesario un refuerzo de especialistas de edificación, que serán necesarios "durante seis meses de obra". Otra necesidad es remodelar la estación provisional en la que actualmente embarcan y desembarcan los pasajeros, una edificación que, indica Adif, no estaba prevista originalmente en el proyecto, y cuya construcción "estuvo motivada por la necesidad de la explotación de la estación con 6 vías que de otro modo no podría haberse logrado con las fases iniciales de la obra".

La Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que ahora se prorroga el contrato redactó una modificación del contrato de ejecución de las obras, pero ahora es necesario "que se oriente esta remodelación" y que se avance para emplear el inmueble, una vez que abran los nuevos andenes definitivos, como "edificio para las contratas". Así, la empresa propone que la empresa redacte un informe-proyecto básico de actuaciones en el inmueble, con el cambio de uso, usando su "conocimiento experto adquirido".

Seguimiento fotográfico

Adif también señala que se han dado instrucciones para hacer informes de seguimiento visuales de la obra cada mes, para "servir de apoyo a los trabajos de seguimiento fotográfico en tiempo real de los trabajos finales", sobre todo en nuevos espacios cerrados como la gran plaza bajo la marquesina histórica, por lo que se incluye la instalación de sistemas para realizar vídeos en formato time-lapse de la fase final de las obras. El contrato original se había adjudicado en enero de 2023 por 47 meses y un valor de 3,5 millones de euros, contando impuestos; la modificación amplía la suma a unos 3,85 millones.

El contrato para realizar la obra también ha sufrido modificaciones. Adif adjudicó el original en noviembre de 2022 a Ferrovial, por 72,6 millones de euros y un plazo de 42 meses, con lo que ya debería haber terminado, pero ha ido introduciendo sucesivos cambios, de los que los más importantes tienen que ver con sobrecostes. A finales de 2024 realizó cambios por valor de 14,7 millones de euros, y a inicios de este año firmó unos ajustes menores. Recientemente, realizó otra modificación y aumentó el plazo de ejecución en siete meses.

Polémicas sobre la obra

Dejando aparte las posibles obras que Adif perfila para las plantas superiores, la estructura de la estación de trenes ya está perfilada, y ha recibido críticas en dos puntos. La fachada que da a la avenida de A Sardiñeira, con un revestimiento claro que contrasta con la piedra original, ha recibido críticas del propio concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, que la considera "terrorífica", y de algunos vecinos. También hay recelos por la nueva marquesina en el lado que da a la avenida del Ferrocarril, de azul claro y que causa recelos entre los residentes.

El premiado arquitecto César Portela, uno de los creadores del diseño de la intermodal, señala que pueden haberse introducido cambios en la ejecución de obra desde que realizó los bocetos y que habrá que evaluar la obra cuando acabe, pero explicó a este diario que no era viable replicar la piedra del edificio original en la fachada a A Sardiñeira con el presupuesto que se manejaba, y que la marquesina tiene el objetivo práctico de amparar de la lluvia a los usuarios. También defendió el rediseño del interior de la estación, con el espacio bajo la marquesina histórica convertido en una gran plaza con comercios y un edificio interior. Será "uno de los espacios cubiertos más importantes de Galicia y casi me atrevería a decir de España", declaró.