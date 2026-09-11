Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh regresan a A Coruña: el lugar de los “inolvidables”

Amaia Montero tardó tres canciones en poner palabras a lo que ya estaba ocurriendo en el Coliseum. «Muy buenas noches, A Coruña. Vosotros estáis entre los inolvidables», dijo tras El último vals. La frase resumió una noche construida sobre la memoria y el reencuentro: el de La Oreja de Van Gogh con su primera vocalista y el de miles de seguidores con canciones que llevan décadas formando parte de sus vidas.

El comienzo dejó clara la temperatura del concierto. Un juego de luces encendió al público. Entró primero la banda, un solo de piano abrió paso a los acordes de 20 de enero y Amaia emergió desde debajo del escenario sobre una tarima. El Coliseum explotó. El público cantó y saltó desde el primer minuto. Deseos de cosas imposibles y El último vals mantuvieron después el pulso del arranque.

«No os podéis imaginar la ilusión que nos hace volver una vez más al Coliseum», dijo Montero. Recordó que habían sido felices en A Coruñ, y que sus canciones habían sonado muchas veces entre esas paredes. La respuesta estaba enfrente: un público entregado y camisetas con frases de canciones como si cada espectador hubiese acudido también con su propia historia.

Ese fue uno de los argumentos de la noche. En las gradas y la pista convivían seguidores de la primera etapa del grupo, otros llegados durante los años posteriores y adolescentes que ni siquiera habían vivido el nacimiento de aquellas canciones. Treinta años después, el repertorio no pertenece a una sola generación.

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La quinta visita del grupo al Coliseum se convirtió pronto en una celebración colectiva. Las entradas para esta primera noche volaron y la demanda obligó a añadir una segunda cita mañana. Más que nostalgia, fue la constatación de que algunas canciones sobreviven al tiempo. Y A Coruña, como dijo Amaia, ya está entre “los inolvidables”.