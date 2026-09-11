Aspanaes abre un nuevo centro de atención temprana y psicoeducativa en Someso, financiado por Inditex y la Diputación

La entidad Aspanaes abre un nuevo centro de Atención Temprana y Psicoeducativa para niños y niñas con autismo de Galicia. El local se encuentra en el edificio Torre Helios, en la calle José Pascual López-Cortón, en el barrio de Someso.

Aspanaes presento este viernes el centro de atención especializada en apoyar a personas con autismo y a sus familias. El proyecto financiado por Inditex, la Deputación Provincial da Coruña y la Federación Autismo Galicia, se centra en crear un espacio donde se refuerzan las capacidades de atención sociosanitaria de personas con autismo. En una primera fase ya han podido atender a 77 menores con trastorno del espectro autista (TEA) y a más de 300 familiares. Los servicios se centran en la atención temprana para niños de cero a seis años y al diseño de estrategias psicoeducativas para menores entre siete y dieciséis años.

Apoyo a los menores y a sus familias

El presidente de Aspanaes Ignacio Labella explicó la importancia que tiene el tener un local equipado con todos los materiales necesarios: "Es una alegría aumentar las tan necesitadas plazas para la atención temprana y poder realizar las estrategias psicoeducativas pertinentes". Este espacio refuerza la red de atención al autismo y da respuesta a la creciente demanda de estas plazas en la Comunidad. "Gracias al nuevo local ya estamos dando servicio a veinte chicos más, que suman hasta 308 familiares. Porque no damos solo apoyo a los menores, sino que también ayudamos a sus familiares. Nosotros intentamos favorecer que los niños y niñas que tienen TEA puedan tener más oportunidades y se desarrollen en un futuro", afirmó Labella.

Modelo de intervención e instalaciones

El nuevo establecimiento permite aplicar y desarrollar un modelo de intervención integral basado en la evidencia científica y certificado por la agencia AENOR. Esta intervención incluye los diagnósticos especializados, programas de intervención individualizados, sesiones centradas en la comunicación y autonomía, formación y apoyo a familias, coordinación con servicios educativos y distintos tipos de atención especializada. Con estas medidas la entidad persigue el objetivo de garantizar la continuidad terapéutica y la inclusión social de los niños y niñas con autismo. El local cuenta con espacios habilitados donde los usuarios pueden aprender a través de pictogramas, los cuales les muestran distintas profesiones, lugares, alimentos o conductas. También tienen salas de juego donde poder descansar y liberar energía.

El presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, reivindicó la importancia de estas acciones y de invertir en futuro. "Hai un ano isto era unha carcasa feita de ladrillo e parecía incrible que en tan pouco tempo fósemos capaces de sacalo adiante. Aspanaes puxo toda a carne no asador para impulsar, concretar e aterrizar todo o orzamento que lle facilitamos para poder atender as necesidades e os recursos que precisen as familias e os usuarios e usuarias de este centro", expresó González Formoso. También señaló la importancia de sumar acciones sociales y priorizarlas en los presupuestos políticos. "Intentamos avanzar na resolución de recursos para aqueles que mais o necesitan", añadió el presidente de la Deputación.

Avances y mirada cara el futuro

"Hai uns meses visitábamos Pontejos, onde Aspanaes tamén terá un proxecto de desenvolvemento de autonomía persoal. Aquí continúase con equipos de traballo formados por terapeutas, logopedas e psicólogos. Estase a traballar no desenvolvemento dos nenos e nenas con trastorno do espectro autista", indicó la concejala de Benestar Social, Nereida Canosa. El nuevo centro de Someso afianza un recurso sostenible, regulado y de alto impacto social que fortalece la red sociosanitaria autonómica y que garantiza las intervenciones tempranas para el desarrollo evolutivo, la autonomía personal y la inclusión comunitaria de los menores con TEA.