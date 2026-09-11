El cine vuelve al teatro Colón de A Coruña: de 'El verdugo' a 'Tiempos modernos'
Las proyecciones, que empiezan el 24 de septiembre, irán acompañadas de coloquios con reconocidas personalidades del ámbito cultural
La primera edición de Colón Cinema convertirá el teatro Colón de A Coruña en una gran sala de cine entre los meses de septiembre y diciembre. El ciclo, dirigido por Javier Trigales, reunirá siete películas fundamentales de la historia del séptimo arte en versión original subtitulada, acompañadas de coloquios posteriores con reconocidas personalidades del ámbito cultural.
La iniciativa nace con la vocación de ofrecer al público la oportunidad de volver a ver en gran formato algunas de las obras más influyentes de la historia del cine, al tiempo que promueve el diálogo y la reflexión a través de conversaciones abiertas con creadoras y creadores de disciplinas diversas. Además, con este ciclo, el Concello busca recuperar el uso del teatro Colón como sala de proyecciones.
El ciclo permitirá contemplar obras de cineastas fundamentales como David Lynch, Luis García Berlanga, Andrei Tarkovski, Kenji Mizoguchi, Charles Chaplin, Ingmar Bergman y Agnès Varda, configurando un recorrido por distintas épocas, estilos y tradiciones cinematográficas. Cada proyección estará acompañada por una conversación posterior con una persona invitada vinculada al mundo de la cultura.
Participarán el dibujante y autor de cómic David Rubín, la artista Samantha Hudson, la escritora y crítica de arte María Von Touceda, el escritor Antonio Muñoz Molina, la actriz y bailarina Janet Novás, el crítico cinematográfico y director del CCCB Jordi Costa y la fotógrafa de la agencia Magnum Lúa Ribeira.
Programación de Colón Cinema
● 24 de septiembre | 19.30 h
Mulholland Drive (David Lynch, 2001) con David Rubín
● 1 de octubre | 19.30 h
o El verdugo (Luis García Berlanga, 1963) con Samantha Hudson
● 22 de octubre | 19.30 h
o El espejo (Zerkalo, Andrei Tarkovski, 1975) con María Von Touceda
● 5 de noviembre | 19.30 h
o Cuentos de la luna pálida (Ugetsu monogatari, Kenji Mizoguchi, 1953) con Antonio Muñoz Molina
● 19 de noviembre | 19.30 h
o Tiempos modernos (Modern Times, Charles Chaplin, 1936) con Janet Novás
● 3 de diciembre | 19.30 h
o El séptimo sello (Det sjunde inseglet, Ingmar Bergman, 1957) con Jordi Costa
● 20 de diciembre | 19.00 h
o Sin techo ni ley (Sans toit ni loi, Agnès Varda, 1985) con Lúa Ribeira.
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