Colas de más de una hora desde las 9 de la mañana en A Coruña para conseguir sitio en los viajes del Imserso: "Las plazas se agotan en minutos"

Viajar para salir de la rutina es la mejor manera de desconectar, siendo la compañía casi más valiosa que el destino. Este viernes, 11 de septiembre, la agencia Viajes Frutos, en A Coruña, fue quien hizo posible la magia. Con colas arremolinándose a sus puertas desde las 9.00 horas —igual que el día anterior—, personas interesadas en los viajes del Imserso formaron pequeños grupitos —unos consolidados, otros espontáneos— a la espera de conseguir el destino soñado.

Aunque las plazas definitivas saldrán a concurso los días 14 y 15 de septiembre, los viajeros acudieron al establecimiento a realizar la lista de deseos, que el gerente de la agencia, Chema Frutos, define como "la carta de los Reyes Magos". "Las plazas se agotan en minutos. El 14 no se agotan todos los destinos, porque no hay tanta gente acreditada, solo los de mayor edad o menor poder adquisitivo. Ya el día 15 está el 75% de los acreditados, y ahí sí se acaban en uno o dos minutos", indica Frutos.

Viajes culturales

"Llevamos más de una hora aquí", confiesa Concepción Arcos. "Lo que pasa es que hemos venido a sentarnos porque la cosa va para largo", completa su compañera de aventuras, Olga Raposo, entre risas. Las dos amigas intentan repetir por tercera vez la experiencia del Imserso en su vertiente cultural, tras visitar La Manga del Mar Menor y Pamplona.

Concepción Arcos y Olga Raposo. / LOC

Con una complicidad patente, la pareja se ríe al recordar viejas anécdotas de esas excursiones. "En Cartagena, lo que nos llovió... Había un crucero, iban todos empapados y ya llegaban y se desnudaban. Salieron a dar una vuelta, cayó una tromba impresionante y todos corriendo para adentro otra vez con las camisas pegadas, de lo más erótico", recuerda Raposo. "Y nosotras muertas de la risa, porque aquello era digno de ver", añade Arcos.

Sin embargo, no todas las vivencias fueron positivas. "Cuando fuimos a Pamplona, el hotel estaba metido en el medio del monte, hacíamos kilómetros como locos y fatal, lo peorcito del mundo", comenta Arcos, quien rememora otra anécdota no tan memorable. "En el desayuno nos daban dos naranjas, y a una señora que fue a coger otra le montaron un pollo...", recuerda. Raposo concuerda, diciendo que "se han cutrificado bastante".

Aprovechan la ocasión para lanzar una pequeña crítica. "Hace dos años que no nos toca absolutamente nada, y no es por no probar. Yo tengo una amiga que se hizo cuatro viajes el año pasado", valora Arcos. Ahora van con más esperanza, al tener una "carta preferente". "Leímos que las que no han viajado en los últimos dos años, les dan puntos, y si estuviste en la lista de espera más de 25 días y no te llamaron, también. Pero realmente no nos lo creemos", indica Raposo.

Costa del Sol y las islas, lo más demandado

Este viernes, casi fueron los clientes los que abrieron las puertas de Viajes Frutos, a las 9.00 horas. "En el Imserso, lo más codiciado siempre es Benidorm, pero curiosamente es un destino al que no van, porque tiene mucho público por particular", indica el responsable de la agencia, Chema Frutos.

La Costa del Sol también se sitúa en el podio de los recorridos más populares, junto con Canarias. "Quien tiene carta de islas siempre quiere Canarias. Porque hay dos separaciones: islas y costa peninsular", explica Frutos.

A pesar de que existe la posibilidad de reservar estos viajes a través de Internet, gran parte de los interesados sigue acudiendo a la oficina de manera presencial. "Hay una brecha digital, y mucha gente sabe que las agencias no reservamos de manera individual, sino de manera colectiva, por lo que también tenemos mucho movimiento de plazas", manifiesta Frutos, quien insiste en que "no son plazas a dedo", sino que llevan un "riguroso orden de lista de espera".

Primerizas y veteranas

Aunque dominaron la cola personas que ya viajaron alguna vez con el Imserso —de perfil mayoritariamente femenino—, los novatos también se animaron a probar suerte. "Es la primera vez que vengo a entregar la carta", dice Isabel Míguez, a quien le encantaría visitar las Canarias. "Espero pasármelo muy bien. Ya tengo costumbre de ir de viaje por ahí, pero son viajes programados, con el Imserso no fui nunca", añade.

Isabel Míguez, a la izquierda, con su grupo de amigas. / Carlos Pardellas

En su grupo de tres viajarían, también, su amiga Fina y su hermana Blanca, quien también se estrena en la experiencia. "Una sobrina que viaja con esta agencia nos dijo que viniéramos. Con nosotras se portaron siempre de maravilla, las tres veces que vinimos fueron súper amables", expresa Blanca. "Porque el año pasado nos apuntamos, pero nos apuntamos tarde", comenta Isabel.

Margarita Vázquez en la cola de Viajes Frutos. / Carlos Pardellas

Margarita Vázquez esperó una hora para entrar en Viajes Frutos. "Llevamos mucho tiempo viajando con el Imserso. Vamos a ver lo que hay, pero nos apetece cerca de playita, para coger un poquito de solete", comenta Vázquez, quien suele ir a las islas, "siempre por el sur". Las veces que viajaron con Viajes Frutos quedaron "muy contentos". "De llegar a los sitios en algún viaje un poquito tarde al hotel, y allí decirnos que ya habían llamado de la agencia para ver si habíamos llegado bien. Se preocupan", afirma.

Inés Blanco, segunda por la derecha, con sus amigas. / Carlos Pardellas

"Somos muy veteranas", comenta Inés Blanco, quien siempre viaja con la agencia de Frutos. Ella y sus amigas, Etelvina Rial y Carmen Ponte, tienen varias opciones de destino: Lloret de Mar, Peñíscola, Salou o Gandía. "Estuvimos en la cola desde las 9 de la mañana", dice Ponte.