El Concello de A Coruña cierra de forma definitiva 47 pisos turísticos y tiene 69 expedientes en trámite

El Ayuntamiento de A Coruña ha cerrado de forma definitiva un total de 47 viviendas de uso turístico (VUT) desde que entró en vigor la norma para regularlas hace aproximadamente un año. Así lo detalló este viernes la alcaldesa, Inés Rey, quien indicó que hay actualmente otros 69 expedientes en trámite. "Retiramos las VUT que no cumplen la ordenanza", expuso. A inicios de año, el Concello reforzó el servicio de Urbanismo para poder agilizar este tipo de trámites. "Es un equipo muy completo, vamos a seguir trabajando en eso", expuso, aunque reconoció que "nunca es suficiente" cuando fue preguntada por el personal.

Tras la reunión de la Mesa de Vivenda, creada a raíz de la declaración de zona tensionada por el precio del mercado del alquiler el verano pasado, Rey aseguró que esta medida está dando resultados, aunque apuntó que hay que analizar los datos "con prudencia porque es un periodo corto". Apreció un "cambio de tendencia en el mercado del alquiler" ya que, según los datos del Observatorio de Vivenda, "en 2023 el precio subió un 13,65% y en 2024, un 16,29%, mientras que en 2025 ese incremento fue del 2,63%". "Tras años de fuertes subidas, los precios se han contenido", celebró.

Y lo comparó, además, con otras ciudades gallegas, en las que el incremento del precio del alquiler el año pasado fue mayor. "En Vigo, 6,71%; en Santiago, 11,3%; y en Ferrol, 16%". "Los datos apuntan a que la zona tensionada cumple el primero de los objetivos: contener el precio", apuntó, aunque reconoció que sigue habiendo "precios elevadísimos", por lo que el problema no está resuelto.

Sin datos de la Xunta

Inés Rey criticó que "el resto de datos dependen de la Xunta" y esta no los facilita, como saber qué prórrogas de contratos hay y a qué precio o las diferencias entre alquiler habitual y de temporada. "Quien tiene herramientas para evaluar los efectos de la zona tensionada no nos los facilita", denunció la alcaldesa, que insistió en que "sin esos datos es imposible saber quien cumple y quien no". Así, cargó contra el Gobierno gallego por no dar más información. "Pido transparencia", dijo, y propuso "desarrollar mecanismos efectivos de inspección y sanción".

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En materia de vivienda destacó, además, que el Concello repartió 3,5 millones de euros en ayudas a rehabilitación en siete edificios y 240 viviendas. Sobre la Oficina Municipal de Vivenda, informó de que "multiplicó sus consultas por 5" hasta llegar a las 240 y que incluso recibe llamadas de vecinos de otros concellos.