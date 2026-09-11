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A Coruña, la ciudad española con menos muertes vinculadas al calor

Según un informe, presenta una tasa de 62,5 muertes anuales por millón de habitantes entre 2015 y 2024, aunque la cifra se ha duplicado desde los años noventa

Bañistas en la playa de Oza

Bañistas en la playa de Oza / Carlos Pardellas

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Ana Carro

A Coruña

Las muertes por calor en España se han disparado. También en A Coruña, pero la ciudad resiste y es la que presenta la tasa más baja de las 88 urbes que analiza un informe internacional publicado por The Lancet. De todos modos, la evolución de las últimas décadas deja un mensaje: algo está cambiando. Entre 1991 y 2000, A Coruña registraba 29,9 muertes anuales por millón de habitantes. La cifra se ha duplicado en el periodo 2015-2024, cuando se llegó a 62,5 muertes anuales por millón de habitantes.

Aun así, A Coruña presenta la tasa más baja de mortalidad relacionada con el calor de España y, por tanto, también de las siete ciudades gallegas. Le siguen Ferrol, con 78,6, Vigo, con 92,8, y Pontevedra, con 94,8. Por encima de las cien muertes por millón se sitúan Santiago de Compostela (118,9), Lugo (148,4) y Ourense, que encabeza la lista con 180,8. La urbe coruñesa, por tanto, mantiene el registro más bajo del grupo, aunque su tasa registra más del doble de muertes que en el periodo de los años noventa.

Más zonas arboladas y transporte público

El informe examina el impacto del calentamiento global sobre la salud de la población en los distintos países europeos y advierte de que, pese a las medidas de mitigación, prevención y adaptación adoptadas, estas no avanzan al mismo ritmo que el aumento de las olas de calor, cada vez más frecuentes. Ante esta situación, el documento plantea reforzar las zonas arboladas y fomentar el uso del transporte público como medidas para hacer frente a esta amenaza climática.

De hecho, A Coruña batió este verano un récord térmico: el 13 de junio alcanzó los 35,7 grados, la temperatura más alta registrada en la ciudad en un mes de junio. Ese día fue, además, la más alta de España. Episodios de este tipo empiezan a repetirse verano tras verano y se enmarcan en una tendencia de aumento de las temperaturas asociada al cambio climático.

Aunque las muertes por calor han aumentado en A Coruña, su posición mejora respecto a finales del siglo pasado. Entre 1991 y 2000 era la cuarta urbe con menor tasa, mientras que en el periodo más reciente escala hasta al primer puesto. El avance en el ranking se produce pese a que su indicador casi se ha duplicado, porque el aumento de la mortalidad asociada al calor ha sido aún más acusado en buena parte de las ciudades analizadas.

Comparación con otras ciudades

La comparación con otras urbes resulta llamativa. Actualmente, Jaén presenta los peores datos: 370,9 muertes anuales por millón de habitantes. Madrid registra 161,1; Barcelona, 164,9; Sevilla, 158; Valencia, 130; y Salamanca, 309,4.

El aumento de la mortalidad asociada al calor no se limita a Galicia. De las 88 ciudades analizadas, solo Oviedo mejora sus registros respecto a 1991-2000, al pasar de 125,5 a 116,9 muertes por millón de habitantes.

Una de las causas del incremeneto de estas muertes es el llamado ‘efecto isla de calor’ que provocan las ciudades en verano, debido a la abundancia de materiales como el asfalto, el hormigón o el acero, que atrapan la radiación con facilidad, sin apenas reflejarla. Ese efecto hace subir la temperatura urbana respecto a su entorno rural en varios grados.

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Los organismos europeos, recuerda el informe, recomiendan que todas las ciudades tengan al menos un 30% de superficie arbolada (no zonas simplemente ajardinadas, sino con árboles). En cambio, en 2020 las ciudades españolas solo tenían un 13,2% de su superficie arbolada y únicamente un 12% de ellas cumplían con la recomendación de un 30%.

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