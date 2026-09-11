Las familias del instituto Zalaeta de A Coruña plantean manifestarse ante el edificio de la Xunta de Monelos

Las personas socias del Anpa del instituto Ramón Menéndez Pidal, en Zalaeta, se reunieron la mañana de este viernes, 11 de septiembre, en la entrada del recinto escolar para trazar el plan a seguir respecto a las obras del centro. En señal de protesta por el amianto, la organización estudiantil Erguer colgó en los andamios de la fachada principal carteles emulando cartones de tabaco bajo la frase "estudar en Zalaeta mata".

Ante la falta de novedades por parte de la Consellería de Educación desde el miércoles, el Anpa propone solicitar una cita con la responsable de zona de la Oficina de Inspección Educativa de la Xunta de Galicia.

Además de pedir que se realice una inspección de trabajo, las familias del Zalaeta plantean la posibilidad de convocar nuevas movilizaciones delante de la puerta del instituto, "atrasando durante dez minutos a entrada do alumnado", según informan en un comunicado emitido tras la reunión. Aconsejan acudir con mascarillas "como forma de evidenciar a preocupación e a incerteza existentes respecto das condicións de salubridade do centro", y sugieren organizar una manifestación delante del edificio de la Xunta, en Monelos.

Manifestación de familias ante el instituto de Zalaeta este viernes, 11 de septiembre. / LOC

Datos de asistencia

Tras obtener los datos aproximados de asistencia del alumnado esta primera semana lectiva, el Anpa comunica que "en xeral houbo bastante absentismo". El miércoles, día 9, 1º de la ESO fue el nivel con mayor número pupilos en las aulas, con aproximadamente 50 de los 80 matriculados. Entre el resto de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria "puido haber uns 30 alumnos".

El jueves, día 10, acudieron alrededor de 30 personas inscritas en ciclos de formación básica, mientras que de Bachillerato asistieron otros 30 sobre un total de 155 matriculados, y la ESO tuvo un 60% de ocupación.

Piden más información

El Anpa solicita obtener el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como un informe favorable del coordinador de los trabajos, con su acta de aprobación. Piden, también, los resultados de las mediciones de calidad del aire, e información sobre la revisión del estado de las obras —especialmente sobre las medidas de seguridad adoptadas con relación al andamiaje, que consideran insuficientemente señalizado y acotado—.

Requieren, además, un nuevo plan para la retirada del amianto restante, "especificando como se vai executar e o prazo previsto para a súa realización".