A Coruña a través de los ojos de Ruth Matilda Anderson: de las nuevas vistas del Banco Pastor al interior de la Torre de Hércules

A inicios de los años 20, la Hispanic Society of America encargó a Ruth Matilda Anderson (Nebraska, 1893 - Nueva York, 1983) un viaje a Galicia. Pero no como turista, sino para documentar fotográfica y etnográficamente esta tierra, y en especial a la sociedad que permanecía alejada de los grandes núcleos urbanos. A Coruña fue una de las paradas. Un siglo después, la Hispanic Society of America ha puesto a disposición del público, por primera vez, su gran fondo fotográfico digitalizado, permitiendo consular en internet y de forma totalmente gratuita miles de imágenes que documentan sus expediciones.

Es la forma de descubrir la ciudad a través de los ojos de Anderson. Muy parecido a acercarse a una mirilla y que del otro lado esté el pasado: la Torre de Hércules, el mar, las calles de la Ciudad Vieja o los rostros de los vecinos de aquel momento. Capturó con su objetivo a vendedoras de leche, pan, queso y productos de la huerta, castañeiras, pescadores, barrenderos o policías, además de mercados, Santa Margarita o el antiguo matadero del Orzán. Algunas de estas fotografías son de sobra conocidas, como los vendedores de churros sentados en un banco de los jardines de Méndez Núñez. Otras, en cambio, resultan mucho menos familiares y emergen ahora con una mirada prácticamente inédita.

Vendedores de churros en Méndez Núñez / Hispanic Society of America

Una de ellas es la vista desde un recién inaugurado Banco Pastor, cuando todavía era el edificio más alto de España. Tomada en 1926, permite ver parte del Kiosco Alfonso y la Terraza. Al fondo está la Marina, se puede reconocer la Casa Molina, el Palacio de María Pita y hasta el hospital militar.

Junto a fotografías del rural, también aparecen imágenes del interior de la Torre de Hércules, del mar y de una plaza con un cruceiro. Los paseos de Ruth Matilda Anderson por la Ciudad Vieja quedaron retratados. House of the Countess Emilia Pardo Bazán (casa de la condensa Emilia Pardo Bazán) es el título de la foto que muestra la calle Tabernas, donde está la casa familiar de Pardo Bazán, hoy vinculada a la Casa-Museo y a la Real Academia Galega.

Interior de la Torre de Hércules / Hispanic Society of America

El archivo que acaba de publicar la Hispanic Society, con más de 5.000 fotos hechas en Galicia, incluye también vistas de acantilados y carreteras del rural con caballos, además de la Puerta de O Parrote, integrada en la muralla marítima de la Ciudad Vieja, por donde hoy se accede a La Solana.

La puerta de O Parrote / Hispanic Society of America

Documentar formas de vida en Galicia

Ruth Matilda Anderson nació en 1893 en Nebraska, Estados Unidos, en el seno de una familia ligada al arte y la fotografía. Su padre, Alfred Theodore Anderson, era pintor y fotógrafo, mientras que su madre trabajaba como retocadora en el estudio familiar. Además de lo que aprendió de niña, posteriormente en la prestigiosa escuela de Clarence H. White, en Nueva York, donde entró en contacto con figuras prominentes de la fotografía como Gertrude Käsebier y Edward Steichen.

Acantilados, con caballos al fondo / Hispanic Society of America

Fue en 1921 cuando comenzó a trabajar para la Hispanic Society of America, institución que pocos años después la envió a Galicia con el objetivo de documentar sus formas de vida, su indumentaria y su cultura material antes de que la modernización las transformase. Entre 1924 y 1926 recorrió ciudades, villas y aldeas gallegas, habló con sus habitantes y retrató especialmente la vida cotidiana del rural, sus oficios y sus mujeres. Durante sus distintas estancias, que sumaron cerca de año y medio, reunió miles de fotografías que hoy constituyen uno de los grandes testimonios visuales de la Galicia de comienzos del siglo XX.

Noticias relacionadas

Fruto de esos años es el libro Gallegan Provinces of Spain: Pontevedra and La Coruña, editado en 1939 por la Hispanic Society y que nunca llegó a ver la luz en español ni en gallego. El Centro de Artes da Imaxe (CGAI) publicó en 1998 una selección de sus fotografías con el título Fotografías de Galicia 1924-1926. La Fundación Caixgalicia, hoy Abanca y Afundación, también tiene un catálogo de una exposición con imágenes de Anderson.