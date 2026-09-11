Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este viernes 11 de septiembre

‘Comedia sen título’, de Setestrelo Teatro

Lorca estaba trabajando en Comedia sin título cuando fue asesinado. Setestrelo Teatro toma la historia para elaborar una pieza de 50 minutos para mayores de 13 años. Entradas desde 5,50 euros.

Horario: 20.30 horas.

Lugar: Fórum Metropolitano (Río Monelos, 1)

Concierto de Malevaje en el Garufa Club

La banda de tango Malevaje, nacida en Madrid en 1984, ofrece una noche de copas y música para revivir la época de la movida madrileña. Entradas anticipadas a 18 euros, y en taquilla a 20.

Horario: 22.00 horas.

Lugar: Garufa Club (Riazor, 5)

Noche de humor con ‘El show de Ignatius Farray’

El irreverente cómico de Tenerife visita la ciudad con su espectáculo de humor. Entradas todavía disponibles en la web de Ataquilla desde 17,60 euros.

Horario: 21.00 horas.

Lugar: Teatro Colón (Avenida da Marina, 7A)

Documental en femenino sobre Ferrolterra

Mulleres da Reconversión, de Iago Varela, es una proyección audiovisual que muestra el peso de las mujeres en la reconversión naval de Ferrolterra, contando la cara B. Entrada gratuita.

Horario: 18.00 horas.

Lugar: Filmoteca de Galicia (Durán Loriga, 10)

Cinemanía Clásica con la filmografía de Chaplin

Proyección de la película City Lights (Luces de la ciudad), de Charles Chaplin, pieza apta para todos los públicos que narra las aventuras de un vagabundo. Entradas a la venta desde 2 euros.

Horario: 20.00 horas.

Lugar: Fórum Metropolitano (Río Monelos, 1)

Mujeres y envejecimiento en pieza teatral

As gardiás ou o nó do tecelán, producción de Teatro de Ningures, explora la amistad femenina en la tercera edad. Entradas desde 5,50 euros.

Horario: 20.30 horas.

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Lugar: Teatro Rosalía de Castro (Riego de Agua, 37)