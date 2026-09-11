El incendio en un cuadro eléctrico obliga a intervenir a los bomberos en la ronda de Monte Alto en A Coruña

Los bomberos de A Coruña se desplazaron este jueves al número 202 de la ronda de Monte Alto al incendiarse un cuadro eléctrico en un bajo.

La intervención se registró pocos minutos después de las 21.00 horas y consistió en la extinción del cableado afectado y la ventilación del lugar.

No fue necesario evacuar a ningún vecino ni nadie resultó afectado.

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El fluido eléctrico quedó restablecido tras la intervención de los bomberos, en la que también colaboraron Policía Local y Nacional.