Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
De iconos de copas a locales vacíosEl Deportivo, décimo Límite Salarial de LaLigaFran Lebowitz en A CoruñaLuz verde a tres torres de 16 plantas en VismaA reforma la histórica central de Correos en A CoruñaFiestas en A FalperraLos conciertos que vienen este otoño a A Coruña
instagramlinkedin

A juicio en A Coruña por simular hasta diez accidentes de tráfico con coches en mal estado

La Fiscalía de A Coruña solicita una suma de seis años de cárcel para un hombre y una mujer por una presunta estafa continuada a aseguradoras

Audiencia provincial de A Coruña.

Audiencia provincial de A Coruña. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Audiencia Provincial de A Coruña sienta en el banquillo a dos personas por una presunta estafa continuada a aseguradoras a través de falsos accidentes de tráfico tramitados en A Coruña. La Fiscalía pide penas de cárcel que suman los seis años contra un hombre y una mujer, pareja en el momento de los hechos, y reclama el archivo provisional de la causa para otros dos investigados, al no ver acreditado que conociesen el estado de los vehículos ni que colaborasen de forma intencionada en el supuesto fraude.

El escrito de acusación sostiene que el principal acusado ideó en 2010 un sistema para cobrar indemnizaciones de compañías de seguros, fundamentalmente Mapfre, mediante partes de accidentes que no habían existido. Según el Ministerio Público, el método consistía en comprar coches accidentados o en mal estado, contratar después una póliza y atribuir los desperfectos previos a un falso siniestro de circulación. En algunos expedientes, la acusación añade que también se reclamaron indemnizaciones por lesiones que no derivaban de esos siniestros, sino de dolencias anteriores o simuladas.

Indeminzaciones

La Fiscalía enumera una decena de supuestos accidentes entre 2010 y 2014, con vehículos como un Peugeot 306, varios BMW Z3, un Audi Coupe, un Peugeot 307, un Audi A4, un Audi 100 y un Audi A3. A raíz de esos partes, las aseguradoras abonaron cantidades por daños materiales, lesiones, vehículos de sustitución, gastos médicos e inmovilizaciones. Además de Mapfre, el escrito recoge pagos o perjuicios a otras compañías, como Mutua Madrileña y Reale.

Noticias relacionadas

La Fiscalía califica los hechos como un delito continuado de estafa agravada. Para el acusado solicita tres años y tres meses de prisión, multa de nueve meses con cuota diaria de nueve euros e inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante la condena. Para la acusada pide dos años y ocho meses de cárcel, la misma multa e idéntica inhabilitación. En concepto de responsabilidad civil, Fiscalía reclama indemnizaciones a las aseguradoras por un total de 74.659,98 euros para el acusado y de 51.759,98 euros para la acusada, más los intereses legales correspondientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doce cañones y ametralladoras, más de cien metros de eslora y espacio para helicópteros: la patrullera neerlandesa 'Friesland' atraca en los muelles de A Coruña
  2. Estrella Galicia demuele un concesionario al lado de su sede en A Coruña para un nuevo uso
  3. El restaurante de A Coruña elegido para rodar la nueva temporada de ‘Clanes’ de Netflix: 'Buscaban un lugar que recordase a China
  4. La historia de amor de Hijos de Rivera con un polígono de A Coruña: 'Da vida a espacios en desuso de A Grela y crea otros de referencia
  5. Abre Marrano en A Coruña, el local informal de tapeo para amantes de la carne a la parrilla: 'Aquí nada de sentarse en una mesa con mantel
  6. El restaurante que recomienda Martiño Rivas en la guía de Zara por su tortilla: “Todo gira en torno al sabor”
  7. El bus de A Coruña se podrá abonar con tarjeta de crédito: 'Hay mucha gente que pide hacerlo y hay conductores que acaban pagando billetes
  8. El restaurante de A Coruña que lleva 30 años vendiendo 200 pizzas cada fin de semana: 'No damos abasto

A juicio en A Coruña por simular hasta diez accidentes de tráfico con coches en mal estado

A juicio en A Coruña por simular hasta diez accidentes de tráfico con coches en mal estado

Colas de más de una hora desde las 9 de la mañana en A Coruña para conseguir sitio en los viajes del Imserso: "Las plazas se agotan en minutos"

Colas de más de una hora desde las 9 de la mañana en A Coruña para conseguir sitio en los viajes del Imserso: "Las plazas se agotan en minutos"

El 092 de A Coruña pidió en julio proteger de las caídas en la plaza de Monte Alto tras tres accidentes: uno acabó con una anciana en el Chuac

El 092 de A Coruña pidió en julio proteger de las caídas en la plaza de Monte Alto tras tres accidentes: uno acabó con una anciana en el Chuac

El Concello de A Coruña cierra de forma definitiva 47 pisos turísticos y tiene 69 expedientes en trámite

Urxencias y Bomberos se movilizan para liberar a una menor con un dedo atascado en un juego en un colegio de A Coruña

La Xunta posterga la decisión sobre la antigua estación de buses de A Coruña unos días después de ceder la de Vigo

La Xunta posterga la decisión sobre la antigua estación de buses de A Coruña unos días después de ceder la de Vigo

Una nueva ciberestafa circula por WhastApp: la policía alerta de que usurpan tu identidad para pedir dinero a contactos y familiares

Una nueva ciberestafa circula por WhastApp: la policía alerta de que usurpan tu identidad para pedir dinero a contactos y familiares

La rotura de una tubería en unas obras sorprende a los vecinos de Atocha Alta en A Coruña

La rotura de una tubería en unas obras sorprende a los vecinos de Atocha Alta en A Coruña
Tracking Pixel Contents