A juicio en A Coruña por simular hasta diez accidentes de tráfico con coches en mal estado

La Audiencia Provincial de A Coruña sienta en el banquillo a dos personas por una presunta estafa continuada a aseguradoras a través de falsos accidentes de tráfico tramitados en A Coruña. La Fiscalía pide penas de cárcel que suman los seis años contra un hombre y una mujer, pareja en el momento de los hechos, y reclama el archivo provisional de la causa para otros dos investigados, al no ver acreditado que conociesen el estado de los vehículos ni que colaborasen de forma intencionada en el supuesto fraude.

El escrito de acusación sostiene que el principal acusado ideó en 2010 un sistema para cobrar indemnizaciones de compañías de seguros, fundamentalmente Mapfre, mediante partes de accidentes que no habían existido. Según el Ministerio Público, el método consistía en comprar coches accidentados o en mal estado, contratar después una póliza y atribuir los desperfectos previos a un falso siniestro de circulación. En algunos expedientes, la acusación añade que también se reclamaron indemnizaciones por lesiones que no derivaban de esos siniestros, sino de dolencias anteriores o simuladas.

Indeminzaciones

La Fiscalía enumera una decena de supuestos accidentes entre 2010 y 2014, con vehículos como un Peugeot 306, varios BMW Z3, un Audi Coupe, un Peugeot 307, un Audi A4, un Audi 100 y un Audi A3. A raíz de esos partes, las aseguradoras abonaron cantidades por daños materiales, lesiones, vehículos de sustitución, gastos médicos e inmovilizaciones. Además de Mapfre, el escrito recoge pagos o perjuicios a otras compañías, como Mutua Madrileña y Reale.

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La Fiscalía califica los hechos como un delito continuado de estafa agravada. Para el acusado solicita tres años y tres meses de prisión, multa de nueve meses con cuota diaria de nueve euros e inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante la condena. Para la acusada pide dos años y ocho meses de cárcel, la misma multa e idéntica inhabilitación. En concepto de responsabilidad civil, Fiscalía reclama indemnizaciones a las aseguradoras por un total de 74.659,98 euros para el acusado y de 51.759,98 euros para la acusada, más los intereses legales correspondientes.