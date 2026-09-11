Vecinos de Novo Mesoiro denuncian la saturación de la línea 21 hacia el barrio: "Me ha pasado de querer cogerlo y tener que esperar por otro, porque ya ni para"

La vuelta al cole se palpa desde el miércoles, 9 de septiembre, en los centros educativos de A Coruña. Sin embargo, no solo las aulas y el comercio de barrio notan la vuelta a la rutina de las generaciones más jóvenes: en el transporte urbano también se percibe.

En aquellas líneas de mayor demanda, el aumento de la afluencia de usuarios puede llegar a suponer un problema. Los viajeros de la línea 21, especialmente en dirección Novo Mesoiro, son testigos de autobuses que no realizan parada porque tienen aforo completo. Pese a tener frecuencias elevadas y refuerzos, la demanda es muy alta.

El Gobierno local reforzó este jueves, 10 de septiembre, las líneas 6 y 12 con dos nuevos buses articulados. Los vecinos de Novo Mesoiro dicen "llevar años" solicitando lo mismo para la 21, sobre todo en aquellos momentos de mayor demanda, coincidentes con la hora de entrada y salida de los centros educativos. "Hay niños que tienen que esperar hasta el cuarto bus para poder llegar a casa, y eso es una hora de espera", dice presidenta de la asociación vecinal de la zona, Patricia Fernández.

"El tema del bus en este barrio es recurrente de todos los años. Nuestro barrio tiene 25 años, y la configuración de las líneas 50", explica Fernández, que insiste en la particularidad de Novo Mesoiro. "Tenemos una de las poblaciones más jóvenes de la ciudad, tenemos mucho adolescente que no tiene otro medio de transporte", dice. "También tenemos mucho universitario que, teniendo la universidad al lado, tienen que ir hasta Pajaritas para coger el bus, porque no hay una conexión", añade.

Problema extendido a más líneas

La zona de la segunda fase de Elviña se presenta como una de las más problemáticas, al tener paradas en dirección Novo Mesoiro. "Llegamos tarde para ir a comer", dice un alumno del instituto Elviña. "Para vir aquí non está tan petado, porque hai reforzo pola mañá", comenta otra estudiante, de 1º de Bachillerato.

La situación se agrava en horas puntas, como a la hora de salida de los centros educativos de la zona, entre las 14.00 y las 15.00 horas. "Habitualmente cojo aquí el bus 21 a la hora de salida de los colegios, y viene muy a tope", expone José Ramón Fontela, quien puntualiza, sin embargo, que el hecho de que el bus se salte la parada "no es habitual", aunque sí lo ha vivido. "Me ha pasado de querer coger el 21 y tener que esperar por el 23 porque ya ni para", dice.

José Ramón Fontela, usuario de la línea 21, en la parada de Pablo Picasso con Isaac Díaz Pardo. / Casteleiro

Fontela puntualiza que las incidencias no son exclusivas de la línea 21, sino que son mayores en otras, como la 14, la 12A, la 12 y la 6. "Esas sí que van saturadísimas. Yo creo que son las líneas que más quejas tienen", apunta.

"Se empezó a notar mucho a raíz de la vuelta al cole", comenta una vecina de la zona, que opina que "aquí deberían venir más buses". Se queja tener que depender del coche para desplazarse dentro de la ciudad, especialmente los fines de semana, por motivo de lo que considera un servicio de transporte urbano insuficiente.

No es la primera vez que llega tarde o que modifica su rutina para evitar retrasos, y su preocupación va en aumento con la temporada de gripe en ciernes. "Ir con tanta gente en el bus no me parece normal", considera.

Otra vecina de la barriada, usuaria frecuente de la línea 21, dice que, salvo en horas puntas o días con algún evento destacado, "la ruta es estable", y comparte la visión de Fontela: "El 12 es el que más tiempo tarda en pasar, el 21 no se demora tanto", comenta. Su opinión del transporte urbano es "bastante buena", en comparación con su país de origen. "Yo soy cubana, así que para mí es una maravilla", añade.