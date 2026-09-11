Una nueva ciberestafa circula por WhastApp: la policía alerta de que usurpan tu identidad para pedir dinero a contactos y familiares

La Policía Nacional alerta de una nueva estafa que circula por WhatsApp. El incremento de denuncias relacionadas con la usurpación y el uso fraudulento de cuentas para solicitar dinero a los contactos del móvil ha motivado la emisión de una circular para avisar de estos mensajes fraudulentos que utilizan los ciberdelincuentes al usurpar la identidad digital de la víctima y hacerse pasar por ella para contactar con familiares, amigos y conocidos con el objetivo de solicitarles dinero.

Según explica la policía, en la mayoría de los casos, la víctima conserva el acceso a la aplicación móvil mientras un tercero es capaz de enviar mensajes con su identidad sin expulsar al usuario legítimo de su cuenta ni que se observen sesiones desconocidas en ‘dispositivos vinculados’ de WhatsApp.

De esta forma, la persona afectada sigue teniendo acceso a la aplicación y puede utilizarla con normalidad mientras que sus contactos comienzan a recibir mensajes enviados desde esa cuenta para que realicen una transferencia de dinero a números de cuentas bancarias que, en algunos casos, son de entidades extranjeras.

Los destinatarios reciben las peticiones de dinero dentro de conversaciones reales mantenidas con esa persona, por lo que para el receptor del mensaje todo parece legítimo, mientras que los mensajes fraudulentos no aparecen en el terminal del usuario al que se le ha usurpado la cuenta.

Los mensajes fraudulentos no aparecen en el terminal del usuario al que se le ha usurpado la cuenta. Sin embargo, los destinatarios reciben las peticiones de dinero dentro de conversaciones reales mantenidas con esa persona.

Para el receptor del mensaje todo parece legítimo, ya que lo recibe desde el número de teléfono habitual de uno de sus contactos y además dentro de la conversación mantenida con éste anteriormente.

Consejos preventivos

Actualizar la última versión disponible del sistema operativo del móvil, volver a instalar una versión actualizada de la aplicación de WhatsApp y activa la verificación en dos pasos y verificar la veracidad de nuestros contactos mediante llamada telefónica ante cualquier solicitud económica recibida a través de la aplicación son algunas de las recomendaciones que traslada la Policía Nacional para prevenir este tipo de estafas ante el incremento de denuncias registrado en las últimas semanas.

Noticias relacionadas

En el caso de tener consciencia de la usurpación de la cuenta de WhatsApp, la policía aconseja avisar por otro medio alternativo a los contactos agendados para que ignoren cualquier solicitud económica. “Se debe reportar la suplantación a través de los mecanismos oficiales de soporte de WhatsApp y acudir a dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia si se ha materializado la estafa”, indica el 091.