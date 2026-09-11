El Parque de Oza acoge tres días de conciertos para celebrar las Fiestas de Oza

El Parque de Oza vuelve a acoger una nueva edición de las Fiestas de Oza. Las celebraciones durarán desde el viernes 11 al domingo 13 de septiembre. Cuentan con una programación musical variada que combina reggae, soundsystem y actuaciones en directo.

Viernes 11

Las actividades empezarán el viernes desde las 18.00 horas a las 22.00 horas, con una sesión de música a cargo de Delirium Sound.Ya entrados en la noche, a partir de las 22.00 horas hasta las 02.00 horas será el turno de Vedic Roots, en una sesión sonorizada por Delirium Sound System.

Sábado 12

Esta jornada estará dedicada a la cultura soundsystem. Para ello cuentan con Trasnos in Dub de 18.00 horas a 19.00 horas, seguidos de Bassdealer de 19.00 horas a 20.00 horas. Después les toca el turno a Soundkilla de 20.00 horas a 22.00 horas, posteriormente estará Rebel I de 22.00 horas a las 23.00 horas. La programación seguirá con Trasnos in Dub, de 23.00 horas a 00.00 horas. En la madrugada, participará Bassdeadler de 00.00 horas a 01.00 horas. Finalmente, habrá una despedida donde cada colectivo participante tocará un tema. La sonorización del sábado correrá a cargo de Trasnos in Dub Sistema de Son, junto a Bassdealer Soundsystem, en una propuesta que pretende acercar al público a la cultura soundsystem.

Domingo 13

Para cerrar el ciclo de actuaciones, actuarán Los Alcántara de 14.00 horas a 16.00 horas. Una vez finalizado el concierto del grupo musical, será el turno de El Jaleo de Lia de 16.00 horas a 18.00 horas.

Las Fiestas de Oza pretenden convertir el Parque de Oza en un punto de encuentro entre vecinos alrededorde la música y la cultura.