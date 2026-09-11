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Dos personas heridas al caerles un árbol encima en la calle Barcelona en A Coruña

Varios particulares avisaron al 112 sobre las tres y media de la tarde

Imagen de archivo de la calle Barcelona

Imagen de archivo de la calle Barcelona / Carlos Pardellas

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RAC

A Coruña

Dos personas que se encontraban sentadas en un banco de la calle Barcelona, en A Coruña, han resultado heridas leves al caerles un árbol encima.

El accidente ocurrió poco después de las 15:30 horas de la tarde de este viernes, según informó el 112 Galicia, que recibió las llamadas de varios particulares que, además, confirmaron que ninguna persona había quedado atrapada.

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Se solicitó la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de los agentes de la Policía Nacional y Local, y también se informó a los bomberos municipales.

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