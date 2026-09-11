Dos personas heridas al caerles un árbol encima en la calle Barcelona en A Coruña

Dos personas que se encontraban sentadas en un banco de la calle Barcelona, en A Coruña, han resultado heridas leves al caerles un árbol encima.

El accidente ocurrió poco después de las 15:30 horas de la tarde de este viernes, según informó el 112 Galicia, que recibió las llamadas de varios particulares que, además, confirmaron que ninguna persona había quedado atrapada.

Noticias relacionadas

Se solicitó la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de los agentes de la Policía Nacional y Local, y también se informó a los bomberos municipales.