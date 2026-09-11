El restaurante indio de A Coruña que estuvo a punto de cerrar y hoy prepara casi 100 platos: “Ahora empieza la tercera generación”

Hace más de 20 años que la Rúa Pondal huele a especias y curry. El aroma se escapa por debajo de un rótulo color carbón con la imagen del monumento más icónico de la India, tras el que Malik Tassadaq lleva cocinando y sirviendo mesas desde 2004.

Hoy, el Taj Mahal es el restaurante de cocina india "más veterano" de A Coruña, pero, cuando abrieron sus puertas a comienzos del siglo XXI, sus dueños no creyeron que llegaría a soplar las velas. "Al principio pensé que tendríamos que cerrar. Era difícil encontrar comida como la nuestra y la gente le tenía miedo al picante. Pero muchos emigraron a sitios como Francia e Inglaterra con la crisis del 2008 y, cuando volvieron, ya la conocían", recuerda el propietario, que atendió a los coruñeses de aquel momento y también a sus hijos. "Y ahora empieza la tercera generación", apunta con una sonrisa.

La mayoría de ellos llegan en busca del famoso tikka masala del establecimiento, de sus gambas prawn puri con verduras -"el entrante favorito del chef"- y del arroz basmati. Otros se quedan desorientados ante la carta, porque las opciones se amontonan unas sobre otras en un listado que parece casi infinito.

Ahí es cuando llegan al rescate los consejos de Tassadaq, que guía a los comensales entre los "casi 100 platos" que prepara el restaurante, muchas veces en el tandoor, un horno de arcilla tradicional de la India. Conseguirlo justo cuando acababa de arrancar el siglo fue cuestión de pura cabezonería. "Lo trajimos de Inglaterra, porque aquí no lo encontrábamos en ningún lado. Tiene barro por dentro y lo usamos en las recetas más antiguas para cocer el pan y la carne", cuentan desde el local, a donde comienzan a llegar ya los primeros clientes. "Cada año tenemos más trabajo, estamos creciendo".

De los paisajes de Alemania a enamorarse de A Coruña

Aunque uno se imagine un pasado horneando pan naan en algún rincón de Nueva Delhi, lo cierto es que los fundadores de este restaurante hindú de A Coruña tienen raíces pakistaníes y llegaron desde Alemania. ¿Por qué cordero y bhindi bhajee entonces, en lugar de bratwursts y pretzels? "Es la comida que sabemos hacer. Allí ya teníamos un negocio de comida india, pero en el 2000 vinimos de visita a A Coruña y nos gustó el sitio", relata el empleado sobre los orígenes del restaurante.

Después de más de dos décadas, Tassadaq asegura que la ciudad es ya "una segunda casa". Incluso la prefiere a su país natal. Es el lugar donde puede "estar tranquilo" y hacer lo que más le gusta: hablar con los comensales que cruzan las puertas acristaladas del Taj Mahal y se pierden entre batidos de mango y bandejas de pollo especiado con mantequilla.

Aunque los sabores suaves siguen siendo los más populares de la carta, desde el local apuntan que los pungentes han ido ganando terreno y que muchos coruñeses jóvenes "ya comen picante igual que yo". Sigue habiendo, eso sí, algunas recetas solo aptas para los más valientes, como el chicken chili, que no traiciona y anuncia ya desde lejos el fuego de la guindilla que acaba mordiendo la boca.

Lo bueno, dice Tassadaq, es que después de haberse desgastado tanto los zapatos recorriendo el comedor, ya conoce "lo que come cada cliente" y no hay sorpresas. Para algunos, este restaurante de comida india prepara incluso platos especiales. "Tenemos una mujer que ha cumplido cien años y le hacemos muchas verduras. También conozco a alguna persona que lleva pidiendo lo mismo desde hace dos décadas. Yo intento que cambien, pero no me hacen caso", reconoce entre risas el dueño. Habrá que seguir sumando años para tratar de persuadirlas.