Urxencias y Bomberos se movilizan para liberar a una menor con un dedo atascado en un juego en un colegio de A Coruña

Efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia y de los Bomberos de A Coruña se han desplazado esta mañana hasta un centro educativo de A Coruña para liberar a una menor "con un dedo atascado en un juego", informan desde la central del 112.

Personal del propio centro educativo, ubicado en la calle Antonio Pedreira Ríos, en el barrio del Agra do Orzán, intentó sin éxito liberar el dedo de la menor, de ahí que hayan requerido la intervención de los efectivos de emergencias.