La rotura de una tubería en unas obras sorprende a los vecinos de Atocha Alta
Una perforación accidental durante los trabajos en la zona generó una aparatosa fuga de agua que fue subsanada sin mayores consecuencias
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Los vecinos de Atocha Alta se vieron sorprendidos este jueves por una vía de agua que inundó la calle tras la perforación de una tubería en las obras que el Concello lleva a cabo en el barrio. Se solventó sin mayores problemas tras una rápida intervención.
El chorro de agua irrumpió con gran fuerza desde la planta subterránea mientras los operarios ejecutaban los trabajos y, aunque resultó bastante aparatoso, no causó daños importantes. La avería quedó resuelta en poco tiempo y las obras en la zona continúan avanzando.
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