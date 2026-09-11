Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
De iconos de copas a locales vacíosEl Deportivo, décimo Límite Salarial de LaLigaFran Lebowitz en A CoruñaLuz verde a tres torres de 16 plantas en VismaA reforma la histórica central de Correos en A CoruñaFiestas en A FalperraLos conciertos que vienen este otoño a A Coruña
instagramlinkedin

La rotura de una tubería en unas obras sorprende a los vecinos de Atocha Alta

Una perforación accidental durante los trabajos en la zona generó una aparatosa fuga de agua que fue subsanada sin mayores consecuencias

Una vía de agua tras la perforación de una tubería en unas obras sorprende a los vecinos de Atocha Alta

Una vía de agua tras la perforación de una tubería en unas obras sorprende a los vecinos de Atocha Alta

RAC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Los vecinos de Atocha Alta se vieron sorprendidos este jueves por una vía de agua que inundó la calle tras la perforación de una tubería en las obras que el Concello lleva a cabo en el barrio. Se solventó sin mayores problemas tras una rápida intervención.

El chorro de agua irrumpió con gran fuerza desde la planta subterránea mientras los operarios ejecutaban los trabajos y, aunque resultó bastante aparatoso, no causó daños importantes. La avería quedó resuelta en poco tiempo y las obras en la zona continúan avanzando.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doce cañones y ametralladoras, más de cien metros de eslora y espacio para helicópteros: la patrullera neerlandesa 'Friesland' atraca en los muelles de A Coruña
  2. Estrella Galicia demuele un concesionario al lado de su sede en A Coruña para un nuevo uso
  3. El restaurante de A Coruña elegido para rodar la nueva temporada de ‘Clanes’ de Netflix: 'Buscaban un lugar que recordase a China
  4. La historia de amor de Hijos de Rivera con un polígono de A Coruña: 'Da vida a espacios en desuso de A Grela y crea otros de referencia
  5. Abre Marrano en A Coruña, el local informal de tapeo para amantes de la carne a la parrilla: 'Aquí nada de sentarse en una mesa con mantel
  6. El restaurante que recomienda Martiño Rivas en la guía de Zara por su tortilla: “Todo gira en torno al sabor”
  7. El bus de A Coruña se podrá abonar con tarjeta de crédito: 'Hay mucha gente que pide hacerlo y hay conductores que acaban pagando billetes
  8. El restaurante de A Coruña que lleva 30 años vendiendo 200 pizzas cada fin de semana: 'No damos abasto

La rotura de una tubería en unas obras sorprende a los vecinos de Atocha Alta

La rotura de una tubería en unas obras sorprende a los vecinos de Atocha Alta

Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este viernes 11 de septiembre

Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este viernes 11 de septiembre

El tiempo en A Coruña: este viernes aumenta la influencia anticiclónica

El tiempo en A Coruña: este viernes aumenta la influencia anticiclónica

A Coruña, la ciudad española con menos muertes vinculadas al calor

Fran Lebowitz critica los tiempos digitales y mira al pasado en su charla en A Coruña: “La primera victoria de Trump fue peor que el 11-S”

Fran Lebowitz critica los tiempos digitales y mira al pasado en su charla en A Coruña: “La primera victoria de Trump fue peor que el 11-S”

De iconos de la noche de A Coruña a locales vacíos: los pubs históricos que no se alquilan

De iconos de la noche de A Coruña a locales vacíos: los pubs históricos que no se alquilan

A Falperra se viste de gala: "La fiesta es por y para el barrio"

A Falperra se viste de gala: "La fiesta es por y para el barrio"

Segunda jornada lectiva en el instituto de Zalaeta de A Coruña: aún sin todos los alumnos y con desconfianza en la comunidad educativa

Tracking Pixel Contents