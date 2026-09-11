La Xunta posterga la decisión sobre la antigua estación de buses de A Coruña unos días después de ceder la de Vigo

El futuro de la estación de autobuses de A Coruña, que pronto quedará obsoleta por la apertura de la intermodal, debe pasar por un proyecto conjunto de la Xunta y el Ayuntamiento, según el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que este viernes remarcó que "o ideal sería poder chegar a un acordo". El Gobierno gallego acaba de iniciar los trámites para transmitir gratuitamente al Concello de Vigo la antigua estación de bus de esta ciudad, pero en el caso de la coruñesa, hay una disputa entre la Xunta y el Concello por quién tiene la propiedad que aún no se ha resuelto. Sobre la posibilidad de que esta corresponda al Gobierno gallego, y preguntado sobre si podría haber una transferencia como la que se realizó a Vigo, Calvo remarcó que "a Xunta non ten interese en ter máis patrimonio por telo", pero indicó que habrá que determinar a qué proyecto se destinarían los terrenos, postergando la decisión sobre el futuro de la instalación.

De acuerdo con el conselleiro, actualmente el Gobierno autonómico está "a piques" de poder trasladar los servicios a la nueva estación de bus de la intermodal. La obra, autonómica, acabó en diciembre del año pasado, pero el conjunto de la infraestructura espera por el fin de los trabajos de la parte de trenes. "Estamos en contacto co Concello para a entrada en servizo da nova estación e rescindir o contrato de servizo que ten o Concello na antiga", indicó este viernes el conselleiro de Presidencia, que indicó que quién tiene la titularidad está "pendente de solventar". "O concello aduce que ten as súas razóns, e nós que temos as nosas", afirmó, y prometió que se resolverá con el Ayuntamiento "máis adiante".

La Xunta afirma que recibió la propiedad de la estación de autobuses del Estado, por el Real Decreto 88/1996; el Ayuntamiento argumenta que compró los terrenos en los años 70 y se los entregó al Estado para que construyese la terminal, pero la inscripción seguía siendo a nombre del Ayuntamiento. En 2019, la Xunta abrió un procedimiento para reclamar la titularidad, pero en 2021, dentro del convenio marco para desarrollar la intermodal, las dos administraciones se comprometieron a firmar un convenio para desarrollar la zona. Sigue sin producirse, y, aunque el Concello afirmó que había "conversaciones", la Xunta declaró recientemente a este diario que "no hay novedades".

Transferencia al Concello

Sobre una posible transferencia al Concello de A Coruña de los terrenos, en caso de que se determine que son de la Xunta, Calvo señaló que "haberá que ver que proxectos se poden levar a cabo" y qué necesidades existen en la ciudad. "Falaremos loxicamente co Concello", indicó el conselleiro, que cree que "o ideal sería poder chegar a un acordo entre as dúas administracions e facer un proxecto que fose bo para a cidade", con consenso del Gobierno local y autonómico.

En 2009 Adif y Concello firmaron un acuerdo, ya sin efecto, para que los terrenos sirviesen para financiar la intermodal. El Plan General de Ordenación Municipal vigente, de 2013, incluye la finca un polígono de 74.000 metros cuadrados, con zona verde, equipamientos y dos edificios de 16 y ocho alturas. Los planes se han sucedido para la zona, desde un equipamiento de usos múltiples a un cuartel de la Policía Local.