El Concello de A Coruña empieza la semana que viene las obras de la zona de deportes de playa del parque Adolfo Suárez

El Concello de A Coruña empezará la semana que viene las obras de la zona de deportes de playa de San Pedro de Visma, situada en el parque Adolfo Suárez. Se renovará el espacio para adaptarlo a voleibol, balonmano, tenis y fútbol playa, en un proyecto que se extenderá durante diez semanas y supone una inversión municipal de cerca de 120.000 euros. La nueva zona deportiva tendrá una superficie de juego de unos 1.200 metros cuadrados, se mejorará el drenaje de la pista y se instalará un nuevo cierre perimetral.