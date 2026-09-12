Advertencia a la promotora de los pisos de lujo de A Maestranza por su actividad en la parcela con la licencia aún pendiente del juzgado

El primer edificio de pisos de lujo de A Maestranza, proyectado en los antiguos terrenos públicos con los que hizo caja el Ministerio de Defensa, está pendiente del juzgado. El Concello de A Coruña otorgó a los nuevos propietarios una licencia de construcción en junio de 2025, pero condicionando la autorización a una sentencia que aún no se ha emitido. La promotora ha estado realizando trabajos desde el inicio del verano con maquinaria de obra. Solo tienen permiso para llevar a cabo sondeos arqueológicos previos. Según los vecinos, han intensificado en los últimos días la actividad en el terreno, donde pretenden levantar 57 viviendas, repartidas en seis alturas. Además, esta misma semana han instalado un cartel de gran tamaño con los datos de la licencia. El Concello coruñés les ha enviado una comunicación este mismo viernes en la que les avisan de que cualquier trabajo fuera de lo permitido será "paralizado".

La propietaria de los terrenos, Lipromo, que adquirió el suelo en 2019, comenzó las prospecciones arqueológicas a inicios de este mismo julio. Había pasado un año desde que el Gobierno municipal de A Coruña le diese el beneplácito para edificar, supeditado, eso sí, al dictamen de los tribunales sobre el recurso presentado por la plataforma Defensa do Común contra el Estudio de Detalle, un documento urbanístico que ordena las parcelas antes de la tramitación de cualquier licencia. La sentencia judicial aún no ha sido emitida, pero las partes estiman que no se demorará.

Cartel de la licencia de obra instalado en la parcela de A Maestranza, en A Coruña / RAC

Lipromo también ha colocado un visible panel con la licencia, obligatorio para todas las obras que se realizan en la ciudad, con el logo del Concello de A Coruña y el de la constructora a la que han contratado los trabajos, San José. A consultas de este diario, fuentes municipales responden que, ante los "movimientos en la parcela" decidieron, este mismo viernes, avisar a la promotora "de modo preventivo". "Hemos advertido a la empresa de que debe atenerse a los trabajos arqueológicos y que, si van más allá de ellos, la obra será paralizada", añaden, "porque esa licencia está condicionada".

El plan para el suelo, en el que en principio no hay restos arqueológicos y está situado entre la avenida de Metrosidero y las calles Campo da Estrada y A Maestranza, es materializar un inmueble de cinco alturas más planta baja, con 57 viviendas, garajes con 69 plazas, trasteros y locales comerciales. El presupuesto es de 3,8 millones de euros.

Ya en promoción: hasta 725.000 euros

Pese a que la licencia sigue a la espera del fallo de los tribunales, los promotores ya habían movido ficha. En enero de este mismo año abrieron una oficina en el Ensanche para informar sobre la promoción, además de tener web propia, anuncios en Idealista y una lista con reservas. Residencial A Proa, que es el nombre que recibe el proyecto, cuenta con pisos y dúplex de 1 a 4 dormitorios. Según las primeras promociones, el inicio de la construcción estaba previsto para el 30 de marzo, una fecha ya superada, y la entrega de llaves a los propietarios, para en el "segundo trimestre de 2028".

El piso más barato del edificio es de 290.000 euros y corresponde a un bajo exterior de 1 dormitorio y una superficie de 68 metros cuadrados. Los dúplex van de los 520.000 a los 575.000 euros. Hay también viviendas, algunas con terraza, con precios que oscilan entre los 710.000 y 725.000 euros.

Lo que se decide en el juzgado

El proceso Contencioso-administrativo contra el Estudio de Detalle se mantiene abierto desde abril de 2024. El documento recibió el respaldo del pleno municipal con los votos a favor de PP y PSOE. El Gobierno local lo defendió entonces porque había recibido el visto bueno de Patrimonio y de Costas, así como por la necesidad de ofrecer «seguridad jurídica» a los promotores y viviendas a la ciudadanía.

Defensa do Común, por su parte, lo rechaza porque, a su juicio, «vulnera la normativa urbanística» y el edificio proyectado «supone una grave afectación al sistema defensivo de la Ciudad Vieja» y a todo el barrio, que en ambos casos son considerados Bienes de Interés Cultural. El destino de los terrenos de A Maestranza debe ser, para Defensa do Común, su conversión en espacios libres y zonas verdes en las que se conserven y exhiban los vestigios de la muralla.

El "grave problema de la vivienda"

Lipromo llegó a recurrir la decisión del Concello de A Coruña de aprobar la licencia para levantar el inmueble pero, a su vez, condicionar dicho permiso a que se resolviese a su favor el recurso judicial. En el recurso de la empresa, al que tuvo acceso LA OPINIÓN, argumenta que la decisión del Gobierno local de A Coruña, además de a sus intereses como empresa, "perjudica los intereses públicos" ante una de las "principales preocupaciones de la sociedad coruñesa, gallega y española", la vivienda. Para Lipromo, esa restricción "imposibilita crear viviendas con las cuales trata de paliar la gran demanda existente".

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Para la promotora, la condición impuesta es "contra natura y anormal" en relación con la seguridad jurídica y "puede considerarse una suerte de medida provisional" de la que dice que "produce inseguridad jurídica, no la evita", así como que "genera evidentes daños y perjuicios" a la empresa. También considera que ese condicionante es "una suerte de discriminación, la cual está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico".