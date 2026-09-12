De Angola a Corea: cómo recorrer el mundo desde A Coruña a través de sus escuelas de baile

La danza es uno de los lenguajes universales más importante. A través de los movimientos, del vestuario y de la comunidad que genera, la gente que la practica aprende a comunicarse más allá de la palabra. A Coruña cuenta con una gran variedad de escuelas de baile. Puedes encontrar distintos estilos, desde los más clásicos como el ballet o el urban, hasta kizomba, claqué o bollywood. Escuelas como The Vibe Studio, Danzalia Mundi, Brake Studio Dance Academy, Danza 10 y Escuela de Danza Carmen ayudan a visualizar los distintos tipos de bailes nacionales e internacionales, propiciando que haya una oferta cultural más amplia.

Escuela de Danza Carmen

La Escuela de Danza Carmen, en Monte Alto, destaca por sus clases de flamenco y claqué. La directora de la escuela Carmen Mejuto, lleva desde los seis años bailando flamenco y tiene la carrera de Danza española. "El flamenco es un arte muy expresivo, creo que a la gente le gusta porque ve que es un baile con mucho carácter y potencia", explica Mejuto. La directora habla sobre la variedad estilística del flamenco. "La gente suele conocer solo las rumbas y las bulerías, pero hay mucho más. Aquí abrimos la mente, para que la gente vea la cantidad de cosas que desconoce sobre este baile", señala. Las redes sociales ayudan a visibilizar la cultura flamenca, pero se quedan escasas. "La gente escucha una guitarra y un cajón y ya lo asocian al flamenco, pero detrás de la música, también esta el baile. El flamenco tiene una técnica corporal muy amplia, desde los pies hasta los brazos. A lo mejor llegas a la clase porque te llamo la atención lo que viste de fuera, pero aquí descubres el verdadero flamenco", afirma Mejuto.

La directora de la escuela hace un llamamiento a las instituciones locales para que traigan más espectáculos en vivo de flamenco a la ciudad. "A nivel musical trajeron a Yeray Cortés y en breves va a venir Vicente Amigo. Hay muy buenos músicos, pero también muy buenos bailarines", señala. Los que no se interesen por esta disciplina, también tienen la opción de claqué. "Yo estudié claqué cuando era pequeña, pero no me considero profesional. Desde hacía tiempo me lo pedían. Un día le di clases a un grupo de amigos, les gusto y hasta día de hoy", indica. Mejuto comenta que el claqué, que traspasó fronteras en la época dorada de los musicales de Hollywood, tiene un punto diferente respecto a otros bailes. "En el flamenco hay ritmos más tristes y otros más alegres. Sin embargo, el claqué es más alegre y divertido", expresa.

Actuación de flamenco de las aulmnas de Escuela de Danza Carmen. / LOC

The Vibe Studio

Rebecca Freire y Óscar Longueira son los directores de The Vibe Studio, una academia de baile que destaca por enseñar K-Pop en A Grela. Ambos bailarines se formaron en Corea y trajeron la cultura asiática a A Coruña. "Queríamos traer esa energía fresca que tanto nos gusta, pero lo queríamos hacerlo nuestro también", señala Longueira. El K-Pop destaca por ser una disciplina que crea comunidad. "En Corea prestan mucha atención a las canciones que sacan los Idols para crear inmediatamente una coreografía. Nosotros estuvimos con los coreógrafos de los grupos de K-Pop. Es una disciplina donde compartes muchas experiencias. Nosotros en la academia enseñamos la coreografía tal cual lo harían en Corea. No es poner la música, me aprendo un video y luego doy la clase", explica Freire.

Actualmente, el K-Pop ha crecido significativamente debido a las series y películas como Las guerreras del K-pop de Netflix. "Ahora se escucha todos los días en la radio, ya no es algo tan nicho. Esto nos favorece muchísimo porque la gente lo entiende y tiene referentes, pero también puede ser un arma de doble filo. La gente que cree que solo hacemos K-Pop y nos gustaría que sepan que hay mucho más que eso", comenta Longueira. "Cuando abrimos nos sorprendió toda la gente que vino, había gente de toda España. El boom fue supergrande, sobre todo entre los niños. La energía que se crea en el aula es muy chula, la gente lo esta aceptando muy bien", afirma Freire.

Clase de K-Pop en The Vibe Studio. / Casteleiro

Danzalia Mundi

Danzalia Mundi, ubicada en el barrio de Peruleiro, es una de las escuelas de danza con mayor variedad de estilos de toda la ciudad. La coordinadora de la escuela Pilar Conde, disfruta de las danzas orientales y africanas. "Son las danzas que más me gustan y las que más me aportan. Además, hay poca oferta de este tipo de clases", comenta. Para Conde, el objetivo principal de la escuela es poner en valor todas las culturas. "Es necesario visibilizar la cultura y la unión entre personas. Las danzas tradicionales siempre han servido para unir a los pueblos, para socializar y celebrar la vida juntos", explica.

Las danzas orientales son las que tienen más éxito en la academia. "A la gente le llama la atención las danzas orientales, bollywood, son bailes muy vistosos, En danza oriental hasta tenemos tres niveles", señala. "El vestuario es muy importante, igual que los espacios. Preparamos un gran espectáculo para que la gente disfrute y que lo vea bonito", indica Conde. Muchos de los profesores que hay en la escuela llevan desde el inicio de esta. "Hemos ido mejorando cada año, para nosotros la escuela no es un negocio, es una pasión, todos colaboramos en que siga adelante", reafirma la coordinadora.

Actuación de las alumnas de Danzalia Mundi en el Auditorio de Sada. / LOC

Danza 10

Danza 10, en el polígono de A Grela, es la escuela de danza que más clases oferta en un mismo local en A Coruña. "Tenemos ocho aulas diferentes, al tener tantas clases nos da margen para poder ofertar variedad de estilos y que se dean simultáneamente", señala la codirectora académica de la escuela Alexandra Vidal. Danza 10 imparte clases de estilos tan variados como puede ser la kizomba o el tango argentino. "La kizomba es un estilo de baile procedente de Angola, tiene una música muy determinada. Es similar a los bailes latinos y afrocaribeños. Es un estilo en el que cada vez más gente se anima a probar en pareja, porque los movimientos son suaves y lentos, además tiene mucho sentido de la musicalidad. La gente que lo prueba le suele gustar y se acaba enganchado", explica.

El tango argentino es otra de sus ofertas más únicas. "Tiene mucha demanda, es un público muy determinado que suele ser especializado. Los alumnos que lo han probado han salido encantados. Tenemos a grandes profesores que ayudan a que la gente se divierta y aprenda", indica Vidal. Desde la escuela animan a todo el mundo que le guste ese estilo musical que pruebe a bailar tango. "También tenemos clases de entrenamiento relacionadas con la danza y hemos notado un auge en ellas", comenta.

Ensayo de kizomba de Danza 10. / CARLOS PARDELLAS

Break Studio Dance Academy

El director de Break Studio Sergio Perol lleva desde los 16 años bailando break dance. Comenzó subiendo vídeos a YouTube bailando, y una vez que pudo, ya abrió la escuela de baile. "En esa época me gustaba mucho bailar y editar vídeos. Decidí juntar las dos cosas que me apasionaban, trabaje mucho y al final el esfuerzo dio sus frutos", señala. Perol destaca que el break dance es una disciplina muy completa. "El break junta la parte artística con la deportiva. Puedes bailar y desestresarte a la vez que estás practicando deporte. También te aporta beneficios sociales, porque el break es una cultura muy extendida por todo el mundo", explica Perol.

En 2024 el break dance, nacido en el Bronx neoyorquino en la época de los setenta, se consideró deporte olímpico y estuvo presente en las Olimpiadas de París. "A partir de ahí más gente lo empezó a practicar. Ahora mismo está en su mejor momento", dice el director. "Es una disciplina muy variada, pero lo que más llama la atención son las acrobacias. La gran mayoría se suele decantar por querer hacer esos movimientos. Pero cada uno elige que es lo que más de gusta del break", argumenta Perol. La escuela se encuentra en la Agra del Orzán.

Ensayo de 'break dance', en Break Studio. / Casteleiro

¿Quién se anima a bailar?

Las mujeres suelen ser el público objetivo que va a clases de baile. "Tenemos un público variado, pero mayoritariamente femenino. Los adultos apuestan por los bailes latinos y la gente joven por el Bollywood, porque requiere de más fuerza y agilidad", indica Pilar Conde de Danzalia. Los niños y niñas se suelen animar a probar distintos estilos de baile. "Tenemos alumnos de todas las edades. Todos los grupos de niños pequeños están llenos, este año empezamos con el el K-Pop Baby de 3 a 5 años", explican los directores de The Vibe Studio. Sin embargo, el break dance es una modalidad que suele tener un público más masculino. "A nivel profesional hay más hombres que mujeres, pero también hay chicas. Por ejemplo, ahora mismo en Galicia tenemos a una niña de 16 años que lo esta petando a nivel internacional", dice Perol.

Con la llegada de septiembre toca escoger las próximas actividades que realizar durante el curso. "Las primeras semanas de mes son una locura, las resumiría en sudor y lágrimas. Hay que cuadrar los horarios y así, es bastante complejo. Nosotros empezamos el año pasado a mitad de curso, y sí que notamos el cambio de lo que implica septiembre", explica el director de Break Studio. Academias como Danza 10 o The Vibe Studio organizan puertas abiertas para darle mayor visibilidad a los distintos tipos de baile que ofertan. "En septiembre siempre hay mucho movimiento. Las jornadas de puertas abiertas permiten a la gente probar y ver si le gusta sin ningún tipo de compromiso", indica Alex Vidal. "Nos encanta enseñar y hacer que la gente se divierta, crear entre todos una comunidad. Que todo el mundo se sienta bienvenido", comenta Rebecca Freire.

El baile como terapia

El baile tiene múltiples beneficios para el cuerpo y la mente. "Hay que diferenciar los beneficios sociales y los físicos. Es positivo para la salud cardiovascular porque estás en constante movimiento y trabajas la coordinación, fuerza y resistencia", comenta la codirectora de Danza 10. A nivel emocional, el baile ayuda a expresar físicamente los sentimientos de las personas. "Reduces muchísimo el estrés y entrenas la memoria y la autoestima, porque estás bailando delante de un espejo donde te aprendes a mirar y a gustar. Esto impacta en la seguridad de uno mismo", afirma Alex Vidal.