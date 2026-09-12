Gran expectación en A Coruña por los viajes del Imserso: ¿Cómo se puede conseguir una plaza este 2026?

Cada vez más pensionistas quieren viajar con el Imserso. Están física y mentalmente bien y están un un gran momento para disfrutar. Prueba de ello son las colas que se forman en las agencias de viajes de A Coruña al llegar la época de inscribirse. Por ejemplo, en Viajes Frutos, en la plaza de A Gaiteira. Aunque las plazas definitivas saldrán a concurso los días 14 y 15 de septiembre, los viajeros acudieron al establecimiento a realizar la lista de deseos. "Las plazas se agotan en minutos. El 14 no se agotan todos los destinos, porque no hay tanta gente acreditada, solo los de mayor edad o menor poder adquisitivo. Ya el día 15 está el 75% de los acreditados, y ahí sí se acaban en uno o dos minutos", indica el responsable del establecimiento, Chema Frutos.

Para participar en los viajes del Imserso hay que estar acreditado. La solicitud no reserva un viaje concreto: sirve para obtener la condición de beneficiario y poder acceder después a las plazas. Para la temporada 2026-2027, el plazo ordinario de solicitud fue del lunes 22 de junio al viernes 10 de julio de 2026. Por tanto, ya no hay oportunidad para hacerlo en esta convocatoria, pero estos son los pasos para no perderse la siguiente:

Si es la primera vez

Quienes no estaban incluidos en el Programa de Turismo del Imserso deben presentar una nueva solicitud dentro del plazo marcado, que este año fue de junio a julio. En la solicitud se indican los destinos preferidos por orden de prioridad. Si se quiere viajar con otra persona de la misma provincia, debe constar la vinculación en ambas solicitudes y los destinos elegidos, así como el orden de prioridad, deben coincidir.

Si ya se viajó alguna vez o ya se está acreditado

Las personas que ya estaban acreditadas en temporadas anteriores no tienen que presentar una nueva solicitud. El Imserso les envía un documento con sus datos personales y preferencias de destino. Solo deben devolverlo si quieren modificar algún dato, también entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026 en esta convocatoria.

Carta de acreditación y reserva

Para viajar es necesario haber recibido la carta de acreditación de la temporada. El Imserso comenzó a remitir estas cartas desde la segunda quincena de agosto de 2026; cada temporada se genera una clave nueva, por lo que no sirve la carta de años anteriores.

En 2026, la comercialización de los viajes comienza el lunes 14 de septiembre. Las reservas pueden hacerse por internet —en las webs de las empresas adjudicatarias, con DNI y clave de acreditación— o en agencias autorizadas, solo con el DNI. Del 14 al 18 de septiembre solo se pueden reservar plazas del cupo asignado a cada provincia; desde el sábado 19 de septiembre, se abren las plazas que hayan quedado libres de cualquier provincia.

Cómo se otorgan las plazas: baremos

El acceso no funciona por orden de llegada ni por un sorteo general. El Imserso aplica un baremo de puntos y, tras esa valoración, concede acreditación preferente a quienes obtienen más puntuación. Los criterios principales son:

Edad : de 1 punto para menores de 60 años hasta un máximo de 20 puntos a partir de los 78 años. Si se viaja con cónyuge o pareja, se calcula la media de edad.

: de 1 punto para menores de 60 años hasta un máximo de a partir de los 78 años. Si se viaja con cónyuge o pareja, se calcula la media de edad. Discapacidad : la persona con discapacidad suma 10 puntos .

: la persona con discapacidad suma . Situación económica : hasta 50 puntos . La máxima puntuación es para ingresos de hasta 628,80 euros , importe de referencia de la pensión no contributiva; a partir de más de 2.100 euros , no se suman puntos por este apartado.

: hasta . La máxima puntuación es para ingresos de hasta , importe de referencia de la pensión no contributiva; a partir de más de , no se suman puntos por este apartado. Participación en años anteriores : es el criterio de más peso, con hasta 225 puntos . Se favorece a quienes no viajaron recientemente. Por ejemplo, quienes estuvieron en lista de espera en 2025-2026 suman 175 puntos ; quienes no viajaron en las dos últimas temporadas, 50 puntos ; quienes viajaron en las dos últimas pueden quedarse en 10 puntos o incluso 0 si hicieron dos o más viajes en cualquiera de esas temporadas.

: es el criterio de más peso, con hasta . Se favorece a quienes no viajaron recientemente. Por ejemplo, quienes estuvieron en lista de espera en 2025-2026 suman ; quienes no viajaron en las dos últimas temporadas, ; quienes viajaron en las dos últimas pueden quedarse en o incluso si hicieron dos o más viajes en cualquiera de esas temporadas. Familia numerosa: 10 puntos si es de categoría especial y 5 puntos si es general.

En caso de empate tras aplicar el baremo, las solicitudes se ordenan por la fecha de nacimiento de la persona solicitante.