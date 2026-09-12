Defensa do Común acusa al Concello de A Coruña de ignorar durante meses sus advertencias de las obras en la finca sin licencia efectiva de A Maestranza
La entidad señala que envió al Concello escritos en los meses de junio y julio
La empresa Lipromo tiene permiso para realizar prospecciones arqueológicas, pero el inicio de la construcción depende de una sentencia
Como publicó este diario, la promotora del primer edificio de pisos de lujo de A Maestranza, situado en los antiguos terrenos públicos de Defensa, ha estado realizando trabajos desde principios de verano en la parcela, cuando solo tiene permiso para llevar sondeos arqueológicos previos; el Concello de A Coruña le dio licencia de construcción, pero con la autorización condicionada a una sentencia que no se ha emitido. Esta misma semana ha instalado un cartel de gran tamaño con los datos de la licencia. El Ayuntamiento ha enviado a la empresa, Lipromo, una comunicación este mismo viernes en la que les avisan de que cualquier trabajo fuera de lo permitido será "paralizado", pero Defensa do Común, que lleva años defendiendo que las fincas de Defensa vuelvan al patrimonio municipal y recurrió la licencia, ve este movimiento "especialmente lamentable", puesto que, defiende la entidad, esta lleva ejecutando obras "desde principios del mes de junio" sin actuación municipal y pese a los "reiterados escritos" que presentó la agrupación.
Según Defensa do Común, advirtieron en junio y julio de la realización de obras de edificación "sin que siquiera se hubiese constatado la presencia de un arqueólogo a pie de obra". Los trabajos, dice Defensa do Común, afectan al conjunto de la superficie del edificio "y son bien distintas de las labores de control arqueológico". Se trata, afirman, de obras de movimiento y excavación.
"Inactividad municipal"
La "pasividad e inactividad municipal" respecto a estas obras, que Defensa do Común son "públicas y notorias", es "manifiesta", denuncia la entidad. Indica que no le consta que se resolviese un recurso de reposición con solicitud de suspensión cautelar que Lipromo presentó contra el condicionamiento de la licencia, y ni se dio respuesta a los escritos de Defensa do Común en los que advertía al Ayuntamiento "tanto de la obligación de resolver este recurso como del cumplimiento de las obligaciones de presencia de un arqueólogo a pie de obra en la realización de las obras de edificación".
También acusan de "pasiva" a la Consellería de Cultura, de la que, siempre según Defensa do Común "no consta que girase visita de inspección ni que verificase el cumplimiento de las condiciones del proyecto de actividad arqueológica autorizada por la Xunta, de la que "se comunicó formalmente su inicio por el director arqueológico autorizado" el pasado 20 de mayo, de acuerdo con la entidad. Esta advierte al Concello de las "graves responsabilidades" que, considera, podrían derivarse de su "inacción". La licencia, recuerda el colectivo, fue recurrida en procedimiento contencioso por la entidad, y fue otorgada al amparo de un estudio de detalle también impugnado por ella, que "únicamente está pendiente de notificación de sentencia" por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
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