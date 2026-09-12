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El PP de A Coruña reivindica el proyecto de residencia juvenil de la Xunta en Elviña: "La Xunta facilita el acceso a vivienda, Inés Rey promete y no cumple"

Los populares afirman que mientras el Gobierno gallego está "poniendo recursos y construyendo", la alcaldesa no ha llevado a cabo sus promesas electorales

El edil Carlos San Claudio y el concejal y parlamentario autonómico Roberto Rodríguez, ambos del PP.

El edil Carlos San Claudio y el concejal y parlamentario autonómico Roberto Rodríguez, ambos del PP. / La Opinión

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RAC

A Coruña

Como adelantó este diario, la Xunta prevé resolver este mes de octubre el concurso de ideas para su proyecto de construcción de residencias y vivienda junto al campus de Elviña: la empresa elegida presentará un anteproyecto de una residencia juvenil con 150 plazas, así como los proyectos de 168 viviendas y 150 alojamientos compartidos para jóvenes. El concejal por A Coruña y parlamentario autonómico del PP Roberto Rodríguez visitó la Universidade da Coruña (UDC) y resaltó, según señala la formación, la "apuesta de la Xunta de Galicia por facilitar el acceso a la vivienda en A Coruña". La residencia juvenil, indica el PP, permitirá "ofrecer una alternativa de alojamiento a estudiantes que, cada curso, llegan a A Coruña".

Y, con el Gobierno gallego "poniendo recursos y construyendo", los populares acusan a la alcaldesa, Inés Rey, de incumplir sus "compromisos" de campaña electoral, cuando "anunció la creación de 1.300 viviendas en A Coruña y una línea de alquiler específica para jóvenes". "Sigue sin cumplir aquello que prometió a los coruñeses", insistió Rodríguez. El PP considera que las políticas impulsadas por el Gobierno local "no han conseguido aumentar la oferta de vivienda en alquiler ni facilitar el acceso a una vivienda, sino que la ciudad afronta hoy mayores dificultades para quienes buscan un hogar". "La Xunta planifica, presupuesta y ejecuta. Inés Rey anuncia y no cumple", resume Rodríguez.

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