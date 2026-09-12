ExpoCoruña encara el último trimestre del año con una agenda de eventos profesionales y culturales
ExpoCoruña refuerza la oferta de eventos en A Coruña para los próximos meses tras el parón estival, y después de cerrar un primer semestre con 61.650 visitantes y 22 eventos
Toca retomar la actividad y volver a la rutina después de los meses de verano. ExpoCoruña encara septiembre con una agenda de eventos que permitirá retomar el movimiento de visitantes y profesionales en A Coruña durante el último trimestre del año.
Turismo de negocios
61.650 visitantes y un total de 22 eventos entre ferias, actividades corporativas y formativas, citas culturales y sociales componen el balance del primer semestre de 2026 en ExpoCoruña. Estos datos ponen de manifiesto el volumen de actividad, pero también el potencial de estas propuestas como generadoras de visitantes para A Coruña, poniendo especial énfasis en PATA PATA 2026, BioCultura 2026 y ExpoRock 2026.
Mientras que julio y agosto son meses dedicados al turismo vacacional, aquellos viajes enfocados a negocios y eventos tienen su pico de actividad entre enero y junio, retomando el volumen elevado entre septiembre y diciembre. Desde la dirección del centro afirman que "ExpoCoruña contribuye a atraer visitantes, generar actividad económica y reforzar el posicionamiento de A Coruña como destino de turismo de negocios".
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